Esti veranu asistimos con almiración al ésitu del Campeonatu Mundial de Bateo (busca) del Oro, en Navelgas. Miles de persones de distintes partes del mundu participaron nesta xera. Ello llevóme a da-y vueltes a la pallabra buscar.

Hai munches espresiones n’asturianu pa esta pallabra tan guapa. Hemos a tar sollertes pa que "nun te busquen les cosquíes", y en determinaes situaciones "non buscar cinco pies al gatu".

Pasámonos la vida buscando, d’ello nun hai dulda, sobre too quien sea desordenáu, despistáu o despistada, el trasgu aprovecha pa facer el so llabor d’esconder, tracamundiar y rise de cómo nos desesperamos a la gueta de lo que nunca atopamos o apaez en llugar inesperáu.

"Busca y rebusca que l’alcontrarás o lu alcontrarás". Esta yera la frase que repetíamos de neños cuando xugábemos a "la pita ciega", pero ye una frase que se-y puede aplicar a la vida, anque non siempre alcontremos lo que buscamos y n’otres ocasiones alcontremos lo que nun buscamos.

Cuando nacemos, por instintu propiu, buscamos con afán la teta de la madre p’alimentanos y anianos nel so cuellu, pienso que yá col temor innatu de los peligros de la vida ante los que dende neños nos sentimos indefensos. Y namás entamar a la escuela, apréndennos a buscar pallabres nel diccionariu p‘arriquecer el nuesu vocabulariu. Munchos de los que fueron mios alumnos y alumnes, alcordaránse del "mercáu de pallabres" que celebrábemos en clase, clasificaes morfolóxicamente, pa llueu xugar a componer poemes y otros testos bien prestosos.

A lo llargo de la vida buscamos amistaes y sobre too buscamos amor, "A la gueta l’amor" ye’l títulu d’un perguapu llibru de rellatos de la mio autoría. Y ye que la busca (la gueta) del amor ye dalgo que nos mantién la ilusión y la esperanza, y cuando lu alcontramos el sangre cuerre peles venes tiestu d’endorfines. Quién nun tien na memoria aquel primer amor que de xuru buscó con enfotu, o que lu alcontró casi ensin buscalu. O los otros amores que a lo llargo la vida fuimos buscando, alcontrando, escondiendo, disfrutando… en fin, una xera qu’enxamás termina. Siempre “"a la gueta l’amor", nada más guapo.

La xera de buscar ye tan amplia que podríamos escribir páxines y más páxines sobre esti tema. Otra de les más importantes ye la busca de la felicidá, sobre la que los filósofos (que nun voi a citar por razones d’espaciu) escribieron nos sos trataos dende la antigüedá hasta los nuesos díes. Y güei montones de llibros d’auto ayuda indíquennos itinerarios a la gueta de la felicidá.

Tamién esisten dende siempre los ayalgueros que n’Asturies y n’otros llugares del mundu se dedicaron a buscar tesoros, guardaos y custodiaos por distintos seres mitolóxicos; ayalgueros travesando sierres y furacones y esclucando, a veces, día y nueche, a la gueta’l tesoru que pervive inda güei nel nuesu imaxinariu coleutivu.

Nun puedo acabar sin facer mención a "les buscones", calificativu atribuíu a les muyeres que busquen insistentemente les rellaciones con un home por medios poco morales pa beneficiase de la mesma.

Tamién citar a los y les "buscones lliteraries" a la gueta de ser famoses, dalgo que güei se convirtió nel so principal oxetivu. Asina "buscar y rebuscar" nos testos d’otros autores: versos, estilu, recursos y formes ensin nengún tipu de reparu pa copiar y aprovechase d’ellos. Y más güei pola facilidá que dan les redes, y otros medios p’andar a la gueta de les creaciones d’otres persones. Tampoco se m’ocurre como podríemos atayar esti lladroniciu. Da que pensar.

En fin, siguiremos buscando, que nun hai mayor tesoru que topar pel camín lo que nin siquiera sabíemos que buscábemos.