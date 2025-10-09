Opinión
Resaca de una gran borrachera
Con la globalización, capitales, mercancías, centros productivos y tecnologías se empezaron a mover por el mundo sin apenas normas que la regularan, ni un poder global capaz de exigir su cumplimiento. Ahora vemos que fue una gran borrachera. Buscando librarse de controles favoreció corrimientos de carga que pusieron en apuros la flotación del barco (crisis financiera de 2007 y Gran Recesión). Otro de sus capítulos, una nueva distribución mundial del trabajo, repartiendo al detalle la fabricación de componentes por el mundo, posibilitó la crisis de la cadena de suministros (2021, con motivo de la pandemia y el conflicto de Ucrania). Ahora queda lidiar con la "crisis del botón", tras confirmarse (comisario de Estrategia Industrial de la UE dixit) que algunos vehículos –supongo que también máquinas y aviones– podrían quedar paralizados por el país de origen en caso de conflicto.
Suscríbete para seguir leyendo
- El emporio que el asturiano Pepín Corripio levantó en República Dominicana: un grupo que abarca todos los productos que necesita la población
- Tiene dos plantas, seis habitaciones y acaba de rebajar su precio: un chalet 'oportunidad' para vivir en la zona rural de Gijón
- El plato típico español que triunfa como fuente de financiación de los programas solidarios de una parroquia de Oviedo
- Cangas del Narcea despide su XL Muestra de Asturiana de los Valles con el orgullo por las nubes
- Muchos conductores cuidan así su coche en plena calle sin saber que pueden ser sancionados con 3.000 euros
- España comienza a implantar el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías
- El mítico Garaje Asturias de Gijón plantea su cierre y su edificio podría albergar un supermercado: 'Para dentro de un año o dos
- Mucho sudor, el susto de 'Garra' y las ganas de correr por el Real Oviedo: así ha sido la marcha del centenario (y la mascota está sana y salva)