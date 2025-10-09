Resaca de una gran borrachera

Con la globalización, capitales, mercancías, centros productivos y tecnologías se empezaron a mover por el mundo sin apenas normas que la regularan, ni un poder global capaz de exigir su cumplimiento. Ahora vemos que fue una gran borrachera. Buscando librarse de controles favoreció corrimientos de carga que pusieron en apuros la flotación del barco (crisis financiera de 2007 y Gran Recesión). Otro de sus capítulos, una nueva distribución mundial del trabajo, repartiendo al detalle la fabricación de componentes por el mundo, posibilitó la crisis de la cadena de suministros (2021, con motivo de la pandemia y el conflicto de Ucrania). Ahora queda lidiar con la "crisis del botón", tras confirmarse (comisario de Estrategia Industrial de la UE dixit) que algunos vehículos –supongo que también máquinas y aviones– podrían quedar paralizados por el país de origen en caso de conflicto.