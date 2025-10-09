"Romeo" y el carrito de bebé

Era una tarde abrasadora de verano cuando me llamaron con urgencia. "Romeo", un bulldog inglés de mejillas colgantes y expresión noble, estaba "muy apagado, sin ganas de nada". Al llegar, lo encontré tendido dentro de un carrito de bebé, arropado en una manta de franela. Jadeaba con tanta fuerza que cada respiración parecía un esfuerzo descomunal. Su lengua, azulada en la punta, colgaba fuera de la boca.

"Doctor, lo cuidamos como a nuestro hijo", me dijo la señora, acariciándolo con ternura. No lo dudaba. Pero aquello no era cariño, era peligro. Lo saqué del carrito con cuidado y lo puse sobre el suelo fresco de baldosa. De inmediato empecé la reanimación: oxígeno, compresas frías en el vientre y las axilas, líquido intravenoso para estabilizar. Durante varios minutos apenas hubo cambio; cada segundo parecía eterno. La familia contenía el aliento, mirándome como si esperaran un milagro.

Poco a poco, el jadeo se volvió menos agónico. La lengua recuperó un tono más rosado. Cuando abrió los ojos y trató de levantarse tambaleando, un suspiro de alivio recorrió la sala. "Romeo" seguía con nosotros.

Mientras lo acomodaba, la señora me miró con lágrimas en los ojos: "¿Hicimos algo mal, doctor?".

Respiré hondo. No hicieron nada con mala intención, le respondí con suavidad. Lo quieren, eso es evidente. Pero a veces, por amor, olvidamos que un perro no necesita cunas, ni mantas…, sino sombra, aire fresco y espacio para ser lo que es. Ella asintió despacio. No hubo discusión, solo un silencio que decía mucho.

Semanas después, volví a visitarlo. Esta vez "Romeo" salió corriendo torpemente a recibirme, con la lengua colgando de alegría y varios kilos menos. El carrito ya no estaba. Su dueña sonrió y me dijo: "Nos costó, pero entendimos que quererlo bien es dejarlo ser perro".

"Romeo" apoyó su cabeza pesada en mi rodilla. Y yo pensé que tenía razón. A veces confundimos amor con exceso. Humanizar a los animales puede nublar lo que en verdad necesitan: espacio, ejercicio, comida adecuada y la libertad de ser lo que son. Amar a un perro no es hacerlo nuestro reflejo, sino respetar su naturaleza. Ese es, al final, el mejor regalo que podemos darles.