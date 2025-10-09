Dice Page que lo de los sobres es sospechoso. Podemos afirma que es raro. El PP pide los justificantes. Patxi López aclara que lo de pagar con sobres es normalísimo, que todo el mundo lo hace todos los días en el Congreso y en el Senado, aunque luego el PSOE le ha desmentido, pero con tanta declaración, nadie se aclara. Marlaska añade muy sonriente que se demuestra que no hay financiación ilegal, aunque puede parecer, al contrario, que los sobres blancos del PSOE se recortan muy en negro. Yolanda, la de la investigación pequeñita sobre las pulseras, no dice nada sobre los sobres porque está pidiendo una conferencia de paz en Madrid, que lo que urge ahora no es gobernar en España sino seguir siendo referente de la política mundial.

Y es que lo de los sobres, que en otros es un escándalo, ahora son manías de esos pelmazos de la UCO. Que ya dice la portavoz de Sumar que no pueden estar todos los días reaccionando ante los informes de cosas cutres. Y lo dice de corazón. Acostumbrada ella y los ciudadanos al escándalo que ya no hace mella.

A todo esto, preguntado Ábalos, responde que chistorra significa chistorra, que a Koldo le gustaban mucho y que traía para todo el mundo, –jajajaja– ahí ya le ha entrado la risa. Incluso para guardias civiles, que se llevaba con ellos divinamente. Mientras, Koldo sigue poniendo propiedades a nombre de su hija de cuatro años, los socios tampoco acaban de sucumbir a la pestilencia porque lo que dicen las encuestas les asusta y, como vienen los bárbaros, es mejor no abrir de momento el saco hediondo de la corrupción mejor presunta que comprobada.

Peor está Macron, que él ni siquiera tiene gobierno, debe de pensar Sánchez, que mientras a mí me quede Bildu, ERC, activistas estupendos, alguna flotilla más, Franco, el aborto, las universidades privadas, Netanyahu siga en su locura y Vox continúe ascendiendo y me dé esos balones de oxígeno cada poco, mi agenda social y mi proyección internacional me llevan hasta el 27, aunque no consiga aprobar ni una ley. Que ya dije yo que perfectamente se puede gobernar sin el Parlamento.