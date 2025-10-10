El presidente intelectual

Te pregunta si le lees. Y resulta complicado decirle la verdad, porque Pedro de Silva es de los que escribe más que el Tostado. Lo hace aquí en sus diarios escarpits, pero también en obras de ensayo, novela o poesía. No le he leído todo, pero algo sí. Comparto lo que comparto sobre su visión de la actualidad política, que defiende a capa y espada. Hasta lo hace con quien algunos consideran la mayor calamidad que ha padecido nuestra democracia, que él continúa sin embargo ponderando. Me he interesado con insana curiosidad sobre si ha tenido la oportunidad de tratar a ese líder y me ha respondido que no. Aunque solo fuera por agradecimiento, no estaría de más que el personaje en cuestión aprovechara algunos de sus múltiples vuelos para conocer en Gijón a nuestro protagonista, que con tanta frecuencia numantina celebra sus andanzas.

Pese a que a veces le sobre barroquismo, hay que reconocer que De Silva escribe con perspicacia y brillantez. Y lo mismo hace como orador, si bien en ocasiones parece que le gusta escucharse. Le conocí en una sala de vistas, enfrentándonos por un contencioso que no recuerdo bien cómo acabó. Me sorprendió entonces su profesionalidad tras haber pasado años con su toga colgada del perchero. Quien tuvo, retuvo, pero tiene su mérito saber recuperar el tiempo perdido con tanta destreza.

Invitaba a sus consejeros a aspirar a presidir el gobierno para el que fue elegido. Un par de ellos le hicieron caso. Se quiso reunir siempre con gentes mejores que él, lo que ya es difícil. He conocido a pocos políticos procedentes del partido de Tierno Galván que no dieran cierto nivel. Pedro de Silva es uno de ellos. Todos comparten enorme inquietud intelectual, que en su caso se extiende a múltiples ámbitos, acaso por la sangre jovellanista que riega sus venas. Pedro es culto por afición, lo que se percibe a leguas en la conversación e incluso callado, que es cuando su inteligente mirada habla.

Fue un parlamentario de muchos quilates. En aquel Congreso repleto de figuras, en las distintas bancadas, la elocuencia de Silva sobresalía. Eran diputados que habían demostrado antes de sentarse en sus escaños que servían para otras cosas, y que tenían sitio de retorno si la política les salía rana. Pedro llegó a vivir de eso tras destacar en el foro, porque el derecho es en los Silva una enfermedad familiar hereditaria.

Pedía inventariar cada bolígrafo que le regalaban cuando mandó en el Principado. Extremó al máximo el control sobre esos delicados asuntos, conocedor como era de la integridad y ejemplaridad que debe exigirse a los cargos públicos. Aún hoy sigue pensando que el cáncer de la corrupción es la mayor amenaza que se cierne sobre las democracias.

El tono humano de Pedro de Silva se nota en su trato cálido. Hasta cuando discute lo hace con cariño hacia su oponente, a pesar de llevar regular las salidas de tono. Es ardoroso en la defensa de sus tesis, pero es de los que nunca hace llegar la sangre al río.

De los presidentes que Asturias ha tenido, Pedro de Silva es el que más destaca por su hondo perfil cultural. Como ha sucedido con Calvo-Sotelo entre los presidentes de gobierno españoles, Silva es buen lector y mejor escritor, que toca además diferentes palos con éxito. Sin pretenderlo, forma parte de esa imprescindible élite del saber que ha ido desapareciendo, y que no admitía colores o banderías.

Me causa especial admiración su capacidad para no repetirse. Y para salirse de los asuntos del presente y abordar otros interesantes cuando se tercia. Pedro de Silva, de enorme jurisconsulto, ha transitado con solvencia hacia la condición de notable filósofo, y de ahí a la de celebrado literato, lo que le convierte por derecho propio en uno de los mejores de nuestra tribu, tan falta de personalidades como la suya.