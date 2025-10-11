Construyir país

Nel entamu del cursu políticu, Convocatoria por Asturies presenta na Xunta Xeneral una Proposición de Llei de modificación de la Llei 5/1984, de 28 de xunu, pola que s’instituye’l Día d’Asturies, col fin de declarar el 25 de mayu como fecha oficial de la comunidá autónoma.

La elección de los símbolos que representen a un pueblu ye una decisión de gran trescendencia política. El 25 de mayu de 1808 la Xunta Xeneral del Principáu asumió la soberanía, declaró la guerra a Napoleón y proclamó la capacidá del pueblu asturianu pa gobernase a sí mesmu. Esa fecha simboliza la nacencia de la modernidá política asturiana y española, porque fue la primer institución n’España en afirmar que’l poder pertenecía al pueblu.

Con esta propuesta siguimos un camín de compromisu que Izquierda Xunida vien percorríu dende hai más de trés décades, pero también los nuesos socios políticos, como IAS, colos que conformamos la unidá de Convocatoria xunto a Movimiento Sumar. Un camín fechu de pasos concretos y decisiones polítiques que xunten la reivindicación llingüística col fortalecimientu de la identidá asturiana.

En 1997, en Bimenes l’alcalde d’IX Xuacu García proclamaba la oficialidá nel Plenu municipal, xestu que dio orixe a la Fiesta de la Oficialidá, que cada primer sábadu de xunetu sigue celebrándose como símbolu de reivindicación y compromisu popular y que fizo d’esti conceyu exemplu de compromisu cola identidad y l’idioma.

En 2004, en Xixón, la conceyala Carmen Rúa anunció la creación de la Oficina Municipal de la Llingua y los trámites pa que l’asturianu tuviera presencia real nos documentos oficiales. Foi un pasu pioneru, con un duru negociáu col gobiernu de Paz Fernández Felgueroso, que convirtió a Xixón nun referente de normalización llingüística.

Toes estes iniciatives y les que siguimos trabayando agora formen parte d’una mesma llinia de trabayu: afitar l’asturianu y la identidá democrática del país nes instituciones y na vida pública. Agora, col pasu de proponer el 25 de mayu como Día d’Asturies, reafitámos esa trayeutoria y consolidamos una visión de país más madura, plural y democrática colo pies na caí y escuchando les reivindicaciones hestoriques de los colectivos sociales, impulsores de caltenimientu de la nuesa identidad.

Por eso, cuando lleemos que se nos "da la bienvenida" al asturianismu, nun podemos evitar una reflexón. ¿Onde taba Covadonga Tomé en 1997, cuando IX yá falaba d’oficialidá nel Estatutu? ¿Onde taba en 2004, cuando en Xixón negociábamos la Oficina Municipal de la Llingua? ¿Onde taba nestos 30 años?

Nun se trata de repartir reconocencies nin de discutir protagonismos. Lo importante ye sumar esfuercios. IX nun precisa bienveníes, porque esta ye la nuesa trayeutoria. Pero sí queremos recordar que l’asturianismu de clas constrúyese con años de compromisu, de gobiernu, de negociación, de memoria, de sumar toles fuercies pa construir país. Asturies merez esti impulsu col fin últimu nun solo de llorgrar la oficialidá, si non de reafirmanos, de resurdir como comunidad y nesta xera nun sobren manes.

La llei que presentamos agora ye parte d’esi camín: afitar un Día d’Asturies con fundamentu cívicu y democráticu, el 25 de mayu, pa siguir construyendo país.