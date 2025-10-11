A Emilio Serrano, desde el corazón

No por esperada ha sido menos dolorosa. La noticia de tu partida resonó con mucha pena en el grupo de WhatsApp de las "Jimenas" y en el corazón de cada una. Tantos momentos compartidos desde que, hace años ya, te convertiste en el padrino de nuestra tertulia. Nos queda la "espina" de un último encuentro, planteado varias veces, rectificado por otros compromisos y al final fallido. Porque un amigo –tú lo fuiste para tantos por excelencia– siempre está ahí, a las duras y maduras, pero esta vida loca en la que andamos truca las prioridades, atropellando lo esencial y más importante.

Sí, amigo, a pesar de la distancia o la diferencia de edad, porque supiste como nadie dar vida a la palabra y al afecto, haciéndote presente con tu simpatía y detalle en momentos oportunos, esos que sorprenden y llegan al corazón. Para botón de muestra tu querida tertulia "Los Quijotes" o esas llamadas cargadas de la poesía que siempre acompañó tu vida y que hacen a cada persona sentirse única o especial.

Tu legado es grande, pues larga y aprovechada fue tu vida. En cuanto a lo profesional, un empresario sin tacha, rozando la excelencia. Excelencia por una trayectoria que no solo se premia, sino que se destila, degusta y sabe a guindas. Pero, sobre todo, Emilio nos dejas un legado en humanidad, bonhomía y generosidad desinteresada, cualidades necesarias en nuestra sociedad actual.

Collera fue el santuario de tu saber. Ahí, en tu casa madre, fuiste atesorando la infinidad de tus escritos, de recuerdos, de libros, de tantos galardones que cosechaste a lo largo de tus 92 años. Sin embargo, Ribadesella fue el amor de tu vida. De ella eres Hijo Predilecto y a ella dedicaste muchos de tus poemas, tal como reflejabas en la contraportada de uno de tus últimos libros, "Desde mi desván soltando amarras", que tuve la fortuna de prologar: "Quería decirte, Ribadesella, que siempre me sentí feliz a tu lado. Todos sabemos de la belleza de tu cuerpo a la luz del día. Después, cuando se va la tarde, las velas encendidas de tu alma se visten de sueños sobre tu hermosa bahía".

Podría seguir destacando otros aspectos de tu densa biografía. Me quedo con uno que dice mucho de la persona y a ti te retrata de manera especial: la gratitud, que, como ya dijeron otros, es la memoria del corazón. En ti, Emilio, se dibujaba en ese sentimiento profundo que guardabas en el alma y destilabas en gestos sinceros y vínculos duraderos, que te llevaban a reconocer la bondad de los demás.

Como hombre de fe ya estás en esa Vida (con mayúscula) en la que creíste sin reparos, donde –como recuerda el Apocalipsis– no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga. A los que contigo compartimos esa fe nos queda la esperanza de encontrarnos en algún momento para seguir conversando sin prisa, disfrutando de las cosas buenas de la vida, como siempre procuraste. Ya lo habrás hecho con nuestra Kike y con otros "Quijotes" que te han precedido.

Un abrazo especial a tu hermano Javier, que tanto te cuidó, y a tu cuñada Pili, nuestra Jimena. Descansa en paz, padrino, tus Jimenas te seguirán recordando con cariño y gratitud.