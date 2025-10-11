¿Ha estallado la paz en Gaza?

Si los diarios, de vez en cuando, le diéramos la misma importancia a las buenas noticias que a las malas, igual la extrema derecha y la extrema izquierda no tendrían tantos adeptos. La paz, en forma de tregua, se abre camino en Gaza. La solución se hunde en las raíces del drama: la liberación de los últimos rehenes, la devolución de los cadáveres (muy importante en la cultura judía), el alto el fuego, el repliegue del Ejército israelí y la puesta en libertad de algunos militantes de Hamás condenados a cadena perpetua, posiblemente con su envío al exilio. Si estos pasos se completan en los próximos días, no llegará la paz, más bien volveremos al punto de partida antes de los atentados del 7 de octubre. Pero se allanará el camino para que se produzcan cambios estructurales para llegar un día a la paz: que Netanyahu convoque elecciones y que los manifestantes de estos meses llenen las urnas; que Hamás deje de representar a los palestinos y que la comunidad internacional se tome en serio el proyecto de los dos estados que ahora es mayoritario en la comunidad internacional y casi hegemónico, Trump mediante.

La polarización rampante genera debates absurdos como si es bueno o malo un acuerdo que ha capitalizado Donald Trump. Solo los primarios morales se mueven por este tipo de consideraciones. Esta tregua es el resultado de muchos componentes que van desde los manifestantes contra Netanyahu, principalmente en Israel, hasta los palestinos que no son de Hamás, la presión de la comunidad internacional, los estados como España que han dado el paso de reconocer a Palestina y tantos mediadores que dentro y fuera del mundo árabe han forjado el acuerdo. Trump ha puesto la salsa y ha tratado a Netanyahu con el único lenguaje que entiende, el de la fuerza. Pero la guinda no puede emponzoñar el pastel. En Gaza ha estallado la paz. Eso es lo decisivo. Y la esperanza de los palestinos e israelís que ni quisieron el atentado ni apoyaron la masacre. Ha ganado el gris, las contrapartidas, la paz.