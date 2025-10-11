La OTAN, ¿de nuevo en campaña?

En 1982 el PSOE llegó al poder cabalgando una ola en parte gestada en su anterior campaña contra la entrada en la OTAN. Más de tres años después la evidente necesidad de permanecer tras el ingreso le pasó factura, aunque ganase el referéndum. Ahora la factura que viene es de otro tipo. La lógica imperial de Trump es clara: para disfrutar del paraguas nuclear, Europa, un fruto al final de la "pax americana" de 1945, debe pagar su propia defensa y además comprar las armas a USA. Un pulso difícil, pero a la medida del oportunismo sanchista, un inesperado campo de juego para esa "alta política" en que tan bien se mueve y un balón de oxígeno justo cuando el anterior (la denuncia de los horrores de Gaza) empieza a aflojar. ¿Qué pensarán los españoles de hoy? Feijóo ha saltado con un oportunismo sumiso y acusica ("yo no he sido, ha sido él") y la proverbial inepcia como estadista.