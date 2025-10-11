La Princesa Leonor, l’asturianu y la corona

La Princesa Leonor vuelve a Uviéu a entregar los premios que lleven el so títulu. L’actu ye siempre una oportunidá pa la proyeición d’Asturies, d’ella y de la Fundación a nivel global.

Presta ver a DªLeonor falar catalán na entrega de los premios como Princesa de Girona, y usar el euskera y el gallegu n’otres ocasiones. Agradézse esi esfuerciu por comunicase nes distintes llingües d’España. Pero duel, y muncho, que siendo Princesa d’Asturies y fía d’asturiana, nun tenga la mesma consideración pal asturianu.

Sabemos de sobra que nun ye ella la que decide estes coses. Pero taría bien que lo pensaren los que lo faen: Casa Real, la Fundación y los gobiernos d’España y d’Asturies. Toos ellos tienen que ver nesta ausencia incomprensible.

Habrá quién diga que cómo va falar una llingua que nun ye oficial o, peor tovía, que ye inventada. Pero resulta que l’asturianu y la Corona tienen una llarga historia xuntos que fai más anormal esti olvidu.

Cinco sieglos de conexón desmienten lo del inventu y dexa albentestate la prevención absurda de nun falar por si acasu.

En 1630, na Universidá de Salamanca, pa festexar el nacimientu del príncipe d’Asturies Baltasar Carlos, incluyéronse poesíes n’asturianu de Manuel Herrera. En 1707 publícase en Madrid, n’homenaxe al futuru rei Luis I, la "Carta qu’escribe un asturianu dando cuenta como parió la reina N.Sª un Principe d’Asturies, na so llingua antigua".

En 1788, Xosefa de Xovellanos escribe "Les esequies de Carlos III" y "La proclamación de Carlos IV", testu usáu nos actos pola entronización. En 1857 publícase "A les sos maxestaes y alteces" de Senén Cabeza pol nacimientu del príncipe d’Asturies, (Alfonso XII). Esi añu, a los Duques de Montpensier, infantes d’España, recíbenlos en Xixón con una "Rellación" n’asturianu.

En 1858, Isabel II y el príncipe d’Asturies son recibíos con "lindísimas poesías en asturiano" de Xuan María Acebal y Teodoro Cuesta. A esti últimu dio-y Alfonso XII en 1885 la perimportante Orden de Carlos III, pola so obra en llingua asturiana. El mesmu rei cola infanta Isabel "La Chata" visiten en 1877 les mines d’Arnao y salúdenlos con testos n’asturianu.

En 1910, Francisco González, Pachu’l Péritu, escribe "Cartafueya a S.A.R. el príncipe d’Asturies". En 1919, el mallográu príncipe Alfonso aceptó la presidencia honoraria de la Real Academia Asturiana de les Artes y les Lletres, la primer institución fecha pa normalizar la llingua asturiana.

En 1974, Graciano García, fundador y primer direutor de la Fundación Princesa d’Asturies, abre les páxines d’Asturies Semanal a Conceyu Bable, entamando asina’l resurdimientu de la llingua asturiana moderna. En 2004, l’anguaño Rei Felipe VI cita un poema n’asturianu de Berta Piñán p’anunciar l’apoyu de la Reina Letizia a los Premios. En 2022, la Fundación dio-y el premiu de pueblu exemplar al Cadavéu del Padre Galo, que tien una poesía, "La Fala Astur", onde paez anticipase diciendo que "la recia Vasconia, la recia Cataluña falan bien alto na fala dellas… Galicia melancólica suspira... la pigarzosa Asturias diz como ayenes las pallabras suas".

Poques llingües españoles tienen un camín como esti cola Casa Real. Si la Princesa dixera unes pallabres, taría honrando la historia de la Corona, reconociendo la llingua del Principáu del que lleva’l títulu, y zarrando una discriminación difícil d’entender.