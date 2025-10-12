La fiesta de España

La Ley 18/1987, de 7 de octubre, establece que el 12 de octubre es el Día de la Fiesta Nacional de España.

Es también el Día de la Virgen del Pilar; Patrona de la Guardia Civil desde 1913; de Zaragoza, de Aragón y del Cuerpo de Correos y Telégrafos.

De igual manera, se celebra el Día de la Hispanidad, conmemorando así la efeméride del Descubrimiento, Conquista y Civilización de América, que marca un nuevo periodo histórico y el nacimiento del Imperio español.

El 12 de octubre es una fiesta de hermanamiento, en la que mostramos nuestro vínculo con la comunidad hispanoamericana y el refuerzo de los poderosos lazos que nos unen, destacando la importancia del legado cultural común.

La Hispanidad es el conjunto de pueblos, culturas y tradiciones de las naciones hispanohablantes, unidas por la lengua, por una espiritualidad y sentido religioso

común, y por una historia creada en 1942, con el encuentro entre Europa, a través de España, y América.

En esta historia España ni tiene de qué avergonzarse, ni pedir perdón. Así lo refiere la Historia real, no la falseada, disfrazada de leyendas negras, reescrita desde la revancha o el infantilismo pseudo indígena, por los mismos de siempre: los que odian a España, por ser España.

Entre los componentes principales de la Hispanidad, está la lengua; la historia y la cultura; el sentimiento religioso, propio del cristianismo que dignifica al hombre y le otorga un valor único como hijo de Dios. Y está la identidad, con sentimiento de unidad y de pertenencia entre millones de personas que hablan español y que, con las singularidades propias, tienen una referencia común.

Por todo ello, el 12 de octubre es oficialmente el Día de la Fiesta Nacional y tradicionalmente es el Día de la Hispanidad.

Es un día de recuerdo y de conmemoración, con fiesta laboral y con actos solemnes. Uno de ellos es la parada militar de nuestras Fuerzas Armadas, ejércitos de países hispanos y aliados, la Guardia Civil y las altas instituciones del Estado.

Participan también Reservistas Voluntarios -no precisamente en la forma que nos gustaría y que sería más correcta-, pero al menos haciéndolo como unos miembros más de las Fuerzas Armadas, que es lo que realmente somos los Reservistas cuando estamos activados. También desde la asociación ARES de Reservistas Españoles organizamos actos por toda la geografía nacional con motivo de la efeméride: conferencias, izados de Bandera, exposiciones,…

Sin embargo, es necesario que al margen del disfrute de la fiesta, pensemos en su significado. Y que reflexionemos sobre aspectos por los que merece la pena luchar, y por supuesto defenderlos frente a quien sea y en toda circunstancia.

Son los valores de nuestra civilización occidental; nuestra identidad como Nación; el modelo que queremos para España -Patria común e indivisible de todos los españoles-; el redefinir nuestro destino como una de las naciones más antiguas del mundo; y hasta la trayectoria y deriva de nuestra Patria, sometida en los últimos tiempos a demasiados oleajes y balanceos.

Ojalá esta reflexión traiga para la Madre Patria y para todas las naciones hispanoamericanas una buena singladura, con vientos en calma y en mares favorables, capaces de hacer frente a los retos económicos, sociales y geopolíticos presentes y futuros.

Éste es nuestro principal deseo en el Día de la Fiesta de España y de la Hispanidad.