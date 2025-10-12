Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Benigno A. Maújo

Benigno A. Maújo

La fiesta de España

La Ley 18/1987, de 7 de octubre, establece que el 12 de octubre es el Día de la Fiesta Nacional de España.

Es también el Día de la Virgen del Pilar; Patrona de la Guardia Civil desde 1913; de Zaragoza, de Aragón y del Cuerpo de Correos y Telégrafos.

De igual manera, se celebra el Día de la Hispanidad, conmemorando así la efeméride del Descubrimiento, Conquista y Civilización de América, que marca un nuevo periodo histórico y el nacimiento del Imperio español.

El 12 de octubre es una fiesta de hermanamiento, en la que mostramos nuestro vínculo con la comunidad hispanoamericana y el refuerzo de los poderosos lazos que nos unen, destacando la importancia del legado cultural común.

La Hispanidad es el conjunto de pueblos, culturas y tradiciones de las naciones hispanohablantes, unidas por la lengua, por una espiritualidad y sentido religioso

común, y por una historia creada en 1942, con el encuentro entre Europa, a través de España, y América.

En esta historia España ni tiene de qué avergonzarse, ni pedir perdón. Así lo refiere la Historia real, no la falseada, disfrazada de leyendas negras, reescrita desde la revancha o el infantilismo pseudo indígena, por los mismos de siempre: los que odian a España, por ser España.

Entre los componentes principales de la Hispanidad, está la lengua; la historia y la cultura; el sentimiento religioso, propio del cristianismo que dignifica al hombre y le otorga un valor único como hijo de Dios. Y está la identidad, con sentimiento de unidad y de pertenencia entre millones de personas que hablan español y que, con las singularidades propias, tienen una referencia común.

Por todo ello, el 12 de octubre es oficialmente el Día de la Fiesta Nacional y tradicionalmente es el Día de la Hispanidad.

Es un día de recuerdo y de conmemoración, con fiesta laboral y con actos solemnes. Uno de ellos es la parada militar de nuestras Fuerzas Armadas, ejércitos de países hispanos y aliados, la Guardia Civil y las altas instituciones del Estado.

Participan también Reservistas Voluntarios -no precisamente en la forma que nos gustaría y que sería más correcta-, pero al menos haciéndolo como unos miembros más de las Fuerzas Armadas, que es lo que realmente somos los Reservistas cuando estamos activados. También desde la asociación ARES de Reservistas Españoles organizamos actos por toda la geografía nacional con motivo de la efeméride: conferencias, izados de Bandera, exposiciones,…

Sin embargo, es necesario que al margen del disfrute de la fiesta, pensemos en su significado. Y que reflexionemos sobre aspectos por los que merece la pena luchar, y por supuesto defenderlos frente a quien sea y en toda circunstancia.

Son los valores de nuestra civilización occidental; nuestra identidad como Nación; el modelo que queremos para España -Patria común e indivisible de todos los españoles-; el redefinir nuestro destino como una de las naciones más antiguas del mundo; y hasta la trayectoria y deriva de nuestra Patria, sometida en los últimos tiempos a demasiados oleajes y balanceos.

Ojalá esta reflexión traiga para la Madre Patria y para todas las naciones hispanoamericanas una buena singladura, con vientos en calma y en mares favorables, capaces de hacer frente a los retos económicos, sociales y geopolíticos presentes y futuros.

Éste es nuestro principal deseo en el Día de la Fiesta de España y de la Hispanidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
  2. Revuelo en Gijón: dos jóvenes rescatan a una mujer que se había precipitado al mar en el Puerto Deportivo
  3. Veljko Paunovic se despide del Real Oviedo con una emotiva carta: 'Me voy con la tranquilidad de haber dado absolutamente todo
  4. La inteligencia artificial arma un lío en la Universidad de Oviedo (y lo hace dos veces): aulas saturadas, asignaturas en el mismo horario...
  5. Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo
  6. Presunto espionaje industrial en la ITV: el fiscal investiga la venta de aplicaciones a terceros países por parte de personal ya despedido
  7. Las entidades memorialistas de Asturias cargan contra este monumento de Gijón: 'Atenta contra las víctimas del Franquismo
  8. Viejas amistades, un estilo de juego diferente y menos exigencias: las claves de la vuelta de Luis Carrión al banquillo del Real Oviedo

El detalle del que muy pocos se han percatado en el look de la Reina Letizia por el Día de la Hispanidad

El detalle del que muy pocos se han percatado en el look de la Reina Letizia por el Día de la Hispanidad

El Sporting despierta con Borja Jiménez: de volar con balón, a la descomunal parada de Yáñez (2-1)

El Sporting despierta con Borja Jiménez: de volar con balón, a la descomunal parada de Yáñez (2-1)

Las terrazas y las calles del centro de Gijón, a rebosar el Día del Pilar

Las terrazas y las calles del centro de Gijón, a rebosar el Día del Pilar

Las terrazas y calles del centro de Gijón, a rebosar en el Día del Pilar: "Hay un ambiente espectacular"

Las terrazas y calles del centro de Gijón, a rebosar en el Día del Pilar: "Hay un ambiente espectacular"

La fiesta de España

El ambiente en Gijón durante el Día del Pilar, en imágenes

El ambiente en Gijón durante el Día del Pilar, en imágenes

Las 5 mejores películas de miedo de la historia del cine ya están en Movistar Plus+

Las 5 mejores películas de miedo de la historia del cine ya están en Movistar Plus+

Mieres y Langreo acogen los actos de homenaje de la Guardia Civil por el día del Pilar

Mieres y Langreo acogen los actos de homenaje de la Guardia Civil por el día del Pilar
Tracking Pixel Contents