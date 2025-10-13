Alquiler con ducha cronometrada

Los jóvenes españoles se han aficionado a un deporte de riesgo extremo: alquilar vivienda para emanciparse. Con el sueldo de la mayoría no da ni para el manojo de llaves, si se tiene en cuenta que medio salario se va en arroz tres delicias del Mercadona. Y en entonar en sintonía lánguida la canción del El Almendro: vuelve, a casa vuelve, por Navidad. Salvo que diciembre acaba siendo cualquier mes del año. Donde no hay pasta siempre queda el consuelo de un plato mondo de espaguetis con tomate oferta. La frialdad de la clase política condena a los chavales a la sección de congelados.

Los portales inmobiliarios son para las nuevas generaciones el Tinder de la desesperación: no se busca pareja, se busca avalista. Eso, o compartir litera con un gato ajeno, y una ducha estrecha de cuartel de reclutas. Con el agua cronometrada.

Algunos economistas proponen levantar nuevas ciudades desde cero. La medida es revolucionaria y requiere valentía. Hay que construir más y hacerlo mejor; combinar oferta nueva con vivienda pública permanente; rehabilitar pisos vacíos y controlar los alquileres en zonas tensionadas. Y si no es suficiente, dinamita. Empecemos por barriadas enteras de viviendas destartaladas. En cada grieta, un cartucho.

Nos enfrentamos a un problema estructural, no coyuntural, que exige también una reforma a fondo de la fiscalidad: incentivar la cesión de suelo público, gravar la vivienda vacía, fomentar modelos cooperativos, explorar la cesión de uso.

En España, emanciparse no es un derecho: se ha convertido en un milagro urbanístico pendiente de recalificación. Si no hay futuro para los jóvenes, ¿qué futuro le queda al país?