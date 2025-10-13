¡Feliz ansiedad!

–¿Pero, Juanlu, qué ye esto?

–¿No te dije que diba plantar un pino?

–Sí, pero pensé que te referíes a… ¡Toi flipando!

–Yá vamos justos, Maricarmen.

–¿Qué dices?

–El híper yá ta llenu de cava y polvorones, y...

–¡Tamos a primeros d’ochobre, vida!

–Hai que ponese cuanto antes.

–¿Por?

–Los entrenadores del Sporting y del Oviedo, por confiase, ¡nun comieron el turrón!

–¿Pero tu visti’l calendariu, alma de Dios?

–Cuanto antes pongas la decoración, Mari, más dura la felicidá.

–Sí, ho. Ya verás tu el recibu de la luz con tanta bombillina…

–Decorar pronto ye señal de felicidá interior.

–¿Quién lo dijo?

–Una psicóloga, en TikTok.

–¡Qué tuntu yes! Como lu tengamos tantu tiempu puestu, va coger polvo.

–Mejor, asina aforramos nieve artificial.

–Pero, Juanlu, si tovía queda Halloween…

–Halloween yá nun esiste. Agora ye "Navidá: la precuela".

–Lo tuyo, fíu, son ganes de llamar l’atención.

–¿Que quies? Ye empezar otoño y sentime poseídu pol espíritu de Mariah Carey.

–¡Qué tuntu yes!

–Hai que celebrar, Maricarmen.

–¿Pero cómo tienes esa ansiedá?

–Ye espíritu navideño. ¡Llama al oveya del to hermanu!

–¿Al mi hermanu pa qué, ho?

–Si puedo reñir yá con él, ¿pa que voi esperar a la cena familiar?

–¡Tas de los nervios, Juanlu! ¿A ti paezte esto normal?

–Un toque d’alegría, muyer.

–¿Y el reno inflable que punxisti na ventana?

–Ye pa que los vecinos sonrían.

–Sí, ho. Van pensar que tamos rodando una peli de Netflix.

–Si los vecinos se alegran, me alegran a mí. Ye marketing emocional.

–Anda, baja, ¿quies parar?

–¿Por qué, ho?

–Lo que nun se puede ye tratar de llenar con espumillón tu vacío esistencial.

–Lo único que tengo vacíu ye l’estómago. ¿Trajiste mazapanes?

–¡Traje mierda pa ti!

–Tranqui, vida. Que cuando acabe con esto, pongo’l Belén.

–Di que sí, asina’l Neñu Jesús tien tiempu de facer la EBAU antes de nacer.

–¡Nun me digas que nun ta guapu!

–Guapu tas tu de la cabeza, Juanlu.

–Acuérdome cuando en casa mi güela…

–Pos pírate a casa de tu güela porque aquí… Yo…

–¿Qué ye, ho?

–Quiero ver la tele sin qu’un pastor me mire desde l’aparador.

–¡Feliz Navidá, Maricarmen!

–La madre que te sibló.

