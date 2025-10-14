Opinión
Difíciles de respetar
Vivimos tiempos de culto a la personalidad. Narcisistas por el mundo convertidos por los votos o la fuerza en líderes autoritarios atentan diariamente contra la mesura, la elegancia, la educación, la sensatez, la discreción, la solidaridad y el mínimo respeto por el otro con el objetivo primordial de rendir culto a la personalidad de sí mismos, el apoyo indispensable de su comitiva servil, grotesca y acrítica que los jalea y el desprecio ecuménico por todos los que no se inclinan ante sus sacrosantas opiniones.
Cuando faltan al respeto al que no piensa como ellos, se lo faltan a sí mismos y así, como jamás piden disculpas, es imposible respetarlos, incluso cuando aciertan. Abundan estos personajes tanto entre los mindundis locales como entre los múltiples seres grotescos que encabezan la política mundial hoy en día.
En casa proliferan los ejemplos pedestres. Entre los furibundos, Pablo Iglesias, rabioso con la Academia sueca, salivando contra María Corinna Machado y acordándose hasta de Hitler. También Óscar Puente llamando miserable a Feijóo, que una solo le oye insultar a este hombre. Los hay burletas, no tanto Sánchez, que también, despectivo, desdeñoso y tan sarcástico él –ánimo, Alberto–, sino su segunda María Jesús –oigan su risa loca, como graznido– émula del Joker para superar a todos en hilaridad pelotillera.
Y tenemos entre los domésticos otros ejemplares engolados como Albares, atribuyendo a España el logro de la frágil paz de Gaza, que nos entra la risa como a María Jesús aunque nunca logremos sus espasmos incontrolados.
Y fuera vean entre los más siniestros a Putin, entre siniestro y grotesco a Maduro, grotesco a secas a Milei. Por último el hombre del día, el megaególatra Trump.
Pues resulta enormemente esperanzador el gran logro que, de una manera u otra, con amenazas, presiones y él dice que aranceles, ha conseguido. Y paradójico que, pese a que deberíamos admirarlo por eso, su faraónico ego nos lo haga tan difícil de respetar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo