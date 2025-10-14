El honor es su divisa

Cada 12 de octubre, coincidiendo con la Fiesta Nacional, España celebra también el día de la Guardia Civil. Y no es una coincidencia casual: pocas instituciones representan tan bien el sentido de patria, de unidad y de servicio que define a nuestra nación. Ese día, rendimos homenaje a quienes llevan casi dos siglos al pie del cañón, protegiendo nuestras vidas, nuestras leyes y nuestra libertad.

La Guardia Civil nació en 1844, bajo el impulso del Duque de Ahumada, con el propósito de llevar seguridad y justicia a todos los rincones de España. Desde entonces, su huella ha acompañado cada etapa de nuestra historia: desde los caminos rurales del siglo XIX hasta la modernidad de hoy, desde los tiempos más difíciles hasta la consolidación de nuestra democracia. Siempre fieles a su lema inmortal: "El honor es mi divisa".

Ese honor no es un adorno en el uniforme, sino una forma de entender la vida. Significa actuar con rectitud incluso cuando nadie mira. Significa ayudar, proteger, servir y, si es necesario, sacrificarse. A lo largo de generaciones, miles de guardias civiles han demostrado que la palabra "deber" todavía tiene sentido. Su disciplina, su espíritu de sacrificio y su cercanía al ciudadano son ejemplo de lo que debe ser el servicio público.

En Asturias, la Guardia Civil forma parte de nuestra identidad. La vemos patrullar por los valles y aldeas, cuidar nuestras carreteras, velar por la seguridad en los puertos, intervenir en incendios forestales o rescatar a montañeros en los Picos de Europa. Cada vez que suena una sirena en mitad de la noche, sabemos que hay un agente dispuesto a dejarlo todo por acudir donde se le necesita. Recuerdo especialmente la labor de los equipos de rescate de montaña, que en condiciones extremas arriesgan su vida para salvar otras. O la paciencia de los agentes rurales, siempre atentos a nuestros mayores, acompañando con respeto, hablando con cariño, representando esa España cercana y protectora que tantos valoramos.

La Guardia Civil es, además, un símbolo de unidad y cohesión territorial. Está presente en todos los municipios de España, garantizando que la seguridad no sea un privilegio de las grandes ciudades, sino un derecho de todos, también de quienes viven en el entorno rural. En Asturias, donde la geografía es dura y el invierno largo, su presencia es sinónimo de tranquilidad. El verde de su uniforme se confunde con el de nuestros montes, y eso dice mucho de lo profundamente asturiana que es también esta institución.

Pero más allá de lo visible, la Guardia Civil representa un compromiso moral con España y con la democracia. En tiempos en los que algunos intentan dividir o debilitar los símbolos de Estado, ellos siguen ahí, firmes, respetuosos y discretos, cumpliendo la ley sin partidismos, sirviendo al conjunto de los españoles. Como recordó Su Majestad el Rey, la Guardia Civil es "una fuente de inspiración para el conjunto del país" y su fidelidad a la Constitución "garantiza la seguridad y la convivencia de todos".

Ese compromiso se demuestra cada día en miles de gestos anónimos: en la ayuda a una víctima, en la llamada que calma a una familia angustiada, en la patrulla que acompaña a un niño perdido hasta que aparece su madre. No hacen ruido, no buscan reconocimiento, pero su trabajo sostiene silenciosamente buena parte de nuestra paz cotidiana.

También este día debemos recordar a los que ya no están. A quienes dieron su vida en acto de servicio, defendiendo la libertad, la ley y la seguridad de todos. Ellos encarnan el sacrificio más alto y nos obligan a no olvidar que cada uniforme lleva detrás una historia, una familia, un compromiso con España que no se rompe nunca.

Como senador por Asturias, quiero expresar públicamente mi respeto, mi admiración y mi gratitud hacia todos los hombres y mujeres que forman parte de la Guardia Civil. Hacia ellos, y también hacia sus familias, que comparten en silencio su sacrificio y su orgullo.

Por todo ello, este 12 de octubre renovemos nuestro compromiso con quienes nunca fallan. Con los que patrullan, rescatan, investigan, protegen y sirven. Con los que hacen posible que cada día podamos vivir con seguridad y confianza.

Gracias, Guardia Civil, por 180 años de servicio ejemplar. Gracias por vuestro honor, por vuestra entrega y por vuestro amor a España.

Viva la Guardia Civil. Viva España.