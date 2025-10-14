Opinión
Malos tiempos para la poesía
Diálogo en una oscura calle de Gotham entre el niño Bruce Wayne y su padre, el Dr. Thomas Wayne ("Batman Begins", 2005). Bruce, futuro Batman: ¿los murciélagos tienen miedo?; Thomas: todas las criaturas tienen miedo; B.: ¿incluso las que dan miedo?; T.: sobre todo las que dan miedo. Fin de la cita. Todos los matones tienen miedo, pues saben qué pasará cuando dejen de darlo, por eso bombean sin cesar miedo, materia prima de su poder, para seguir en él e intentar perpetuarlo. Cortar el circuito del miedo no es fácil, todo matón lo sabe. Además, siempre hay zonas de confort en que guarecerse, modos de pasar desapercibido, entregas a cambio de protección, pagos de la renta del miedo en plazos no muy incómodos. Pero volvamos a la calle de Gotham: en la siguiente escena el padre de Bruce, el hombre sin miedo, cae muerto del disparo de un atracador. Lectio moralis: sin miedo pero con cuidado.
