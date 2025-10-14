Opinión
Propósitos para el último tramo del año
No decir "es complejo" en una tertulia. Incrementar la ingesta de guisantes. Volver a intentarlo con El Ulises. No acelerar en ámbar ni decir me da igual. Llamar al seguro del coche.
Uno se adentra en el último trimestre del año, observa casi atónito el aterrizaje ya de los mantecados en los supermercados y esboza una serie de propósitos que tal vez tuvieron que ser acometidos en septiembre, pero un propósito de septiembre fue alargar el verano. La climatología acompaña.
Llamar a ese amigo, llevar el abrigo al tinte, no desistir de las series al tercer capítulo, abandonar el azúcar en el café, no preguntarle a la IA "en qué lugar se enamoró de ti", desempolvar aquella novela, pasarme a los calcetines de colores, no pasar deprisa por la puerta del gimnasio, subir escaleras, ser generoso en los likes, bloquear pelmas, elegir mejor los podcast. Empatizar con el diferente incluso en cuestiones espinosas. Huir del dogmatismo, emplear la palabra caletre, designar trabucaires, aprender a plantar tomates, incluso aprender qué hacer para que crezcan.
Mirar las denominaciones de origen. Comer en una venta, redactar un diccionario del otoño, aprender los meses del año en euskera, usar bufanda, citar a Umbral, pasar la ITV, escuchar a un detestable, aprender una letra de reguetón. También, meditar media hora dentro de una catedral, volver a Dublín, dejar irse la tarde en una terraza del Madrid de los Austrias, dar la nota en un bufé, leer la biografía de un rey godo, bajarme ya esa aplicación, decirle al banco que ese trámite me lo hagan ellos. Desentrañar un poema de Góngora, no saltarme los prólogos. Regalar un estilográfica, volver a ver "La escopeta nacional", no emplear el término "berlanguiano" en vano. Colar la palabra austrohúngaro, desoxidar el francés, aprender a hacer una paella digna, apuntarme a un congreso, decir en una mesa redonda que a mí me parece cuadrada, no despreciar los alfajores, ciscarme en el algoritmo, doblar la ración de besos matinales.
Contestar en serio a la pregunta de qué vamos a hacer el próximo fin de semana.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hospitalizadas una madre y su hija tras ser atacadas por su perro pitbull en Langreo: 'Si llegan a estar solas las mata
- El nuevo uso (temporal) de la galería comercial del Calatrava: da servicio a 800 personas
- A Veljko Paunovic no le faltan ofertas: este es el equipo que pretende al ya exentrenador del Real Oviedo
- El Oviedo más rico frente al más pobre: los vecinos del entorno del Reconquista ganan el doble que los de Trubia
- Vallobín, el barrio de Oviedo que se prepara para poner fin a su ‘monopoly’ urbanístico 75 años después de los bloques de la Renfe
- Fallece el catedrático emérito de la Universidad de Oviedo Ramón Maciá Manso
- ¿Será retirada la escultura de la fachada de un colegio gijonés por 'atentar contra las víctimas del Franquismo'? La respuesta del Ayuntamiento a las entidades memorialistas
- Fallece en Gijón la mujer de 84 años que había caído al mar en el Puerto Deportivo