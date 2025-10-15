Conocer de forma global algunas necesidades de la empresa en los ámbitos de investigación, desarrollo e innovación, así como las exigencias de formación tanto de titulados como de formación continua y nuevas necesidades, resulta muy importante para evaluar e incentivar las actuaciones que se deben afrontar. Ello permite señalar los temas de interés, y para ello se precisa realizar encuestas a un número importante y representativo de nuestras compañías.

Las necesidades de formación e investigación de las empresas regionales

La colaboración entre la Asociación y Cluster de Industrias Químicas y de Proceso de Asturias (IQPA) con otros tres importantes cluster de la región (Femetal Industry, ECCO y Cluster TIC, que resultan complementarios en muchos objetivos de interés), ha permitido obtener buenos resultados de un gran número de empresas de los diversos sectores, dándole más valor a nuestro conocimiento de los intereses de la industria de nuestra comunidad. Respecto a la formación, se tenía interés en conocer los tipos y aspectos concretos en los que se veía más déficit al contratar personal. Las necesidades en I+D+i se han organizado preguntando por los temas más generales de los sectores, yendo a los problemas transversales y llegando a los específicos de las empresas. Puede obtenerse la versión completa de los resultados en "https://cluster-iqpa.com". A continuación, ofrecemos una versión general.

Las áreas de interés para investigación, desarrollo e investigación (i+D+I) que han resultado más claros en las encuestas son los siguientes:

1) Optimización del tratamiento de aguas residuales y minimización de emisiones. Gestión de efluentes acuosos, valorización de residuos orgánicos y externos, investigación en transformación de residuos peligrosos en no peligrosos y nuevas aplicaciones de productos fabricados.

2) Generación de hidrógeno verde y descarbonización. Producción de hidrógeno sin emisiones de carbono usando energías renovables, gestión de la huella de carbono, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, métodos de captura, almacenamiento y posibles usos de CO₂, y nuevas tecnologías para la descarbonización térmica.

3) Automatización avanzada, digitalización e inteligencia artificial (IA). Implementación de sistemas de automatización avanzada para mejorar la eficiencia y reducir errores humanos, digitalización de procesos industriales, monitorización digital en tiempo real y detección temprana de problemas, uso de inteligencia artificial y aprendizaje automático para optimizar procesos y predecir fallos.

4) Optimización de procesos industriales. Reducción de costes y tiempos de producción, incremento de calidad y productividad, uso de drones para control y seguimiento de obras.

En lo relativo a las necesidades formativas, los resultados muestran los siguientes aspectos como los más relevantes:

1) Competencias generales. Habilidades en gestión de proyectos, capacidad analítica, trabajo en equipo, comunicación técnica, metodologías ágiles y pensamiento crítico.

2) Formación técnica y transversal. Itinerarios mixtos en formación profesional (FP) y especializaciones transversales, proyectos duales TIC-industria, retos reales, visitas técnicas y prácticas en plantas, diseño de micro credenciales, conocimiento financiero básico, formación en riesgos de seguridad y sostenibilidad.

3) Digitalización y tratamiento de datos. Implementación de herramientas de IA para optimizar procesos, desarrollo de habilidades en programación y algoritmos, actualización de currículos en FP y universidades para incluir tecnologías actuales ("cloud", "Python", "DevOps", "PLCs conectados", "Scada" modernos...), ciberseguridad industrial, Industria 4.0, IIoT, "edge computing", gemelos digitales, trazabilidad digital y metodología BIM.

4) Inteligencia artificial, aprendizaje automático. Temas generales: IA, aprendizaje automático, computación cuántica, espacios de datos, ciberseguridad, interoperabilidad y estandarización. Herramientas de interés: interoperabilidad de datos, IA aplicada a procesos de fabricación, predicción de fallos, mejoras de calidad y eficiencia, soberanía digital, RPA, robótica colaborativa, automatización avanzada, visión artificial, HPC y tecnologías cuánticas.

A continuación, a modo de conclusión, señalamos que, en nuestro caso en particular, en el sector químico y de procesos de Asturias, los resultados de la encuesta reflejan la importancia de la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la formación continua. Las empresas demandan soluciones avanzadas en automatización, digitalización, gestión ambiental y desarrollo de nuevos materiales, así como competencias técnicas y transversales que permitan afrontar los retos actuales y futuros del sector.

La presentación de los resultados durante el pasado mes de junio en diversos centros de formación e investigación de Asturias nos ha permitido no solo difundir, sino conocer sus puntos de vista e intercambiar opiniones y ver las dificultades mutuas. Este año, la Asociación y Clúster de Industrias Químicas y de Proceso de Asturias (IQPA) celebra sus 25 años de existencia. Esperamos que el conocimiento de algunas de las necesidades pueda servir para la toma de decisiones por las entidades pertinentes, para la mejora de las perspectivas industriales o la atracción de nuevas empresas.