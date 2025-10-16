Hay silencios estruendosos como el de José Luis Ábalos que ha llevado al juez del Tribunal Supremo a mostrar su estupor por que un sujeto de esta catadura pueda seguir ejerciendo de diputado. Existen, al mismo tiempo, salidas temerarias como la del propio presidente del Gobierno admitiendo con naturalidad pasmosa que él también cobró alguna vez en dinero contante y sonante del partido, y dejando claro que los pagos en metálico no eran una excepción. Si a todo esto sumamos el testimonio ratificado de la empresaria que supuestamente llevó 90.000 euros en billetes (supongo que en soles, lechugas y chistorras) a la sede de Ferraz, el asunto no hace más que complicarse.

Sobra la aclaración de Pedro Sánchez de que cobrar en efectivo no es ilegal, todo el mundo sabe más o menos de que se trata; lo que hace falta conocer ahora es cuánto dinero estaba circulando, entraba y salía, del PSOE mientras Koldo y su mujer presuntamente preparaban los sobres para Ábalos. El informe de la UCO revela desembolsos superiores a 95.000 euros del exministro y exnúmero tres del PSOE que provendrían de ingresos no declarados. Una parte de ellos, se supone, procedían de Ferraz y fueron entregados en sobres con el membrete del partido. Lo que Sánchez ha querido presentar como una nimiedad contable, quitándole hierro al asunto, se parece demasiado al síntoma de una organización habituada a manejar fondos opacos. Hasta el momento se ha dicho que "todo está documentado", sin ninguna otra explicación. Pues bien no lo está, o al menos no lo parece. El partido confía en que la opinión pública acabe anestesiada y en que el escándalo se disuelva entre tecnicismos, en medio de la resignación. Ábalos calla ante el juez, pero el silencio, para ir ganando tiempo, es a veces una bomba de relojería.