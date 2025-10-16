Opinión
Bomba de relojería
Hay silencios estruendosos como el de José Luis Ábalos que ha llevado al juez del Tribunal Supremo a mostrar su estupor por que un sujeto de esta catadura pueda seguir ejerciendo de diputado. Existen, al mismo tiempo, salidas temerarias como la del propio presidente del Gobierno admitiendo con naturalidad pasmosa que él también cobró alguna vez en dinero contante y sonante del partido, y dejando claro que los pagos en metálico no eran una excepción. Si a todo esto sumamos el testimonio ratificado de la empresaria que supuestamente llevó 90.000 euros en billetes (supongo que en soles, lechugas y chistorras) a la sede de Ferraz, el asunto no hace más que complicarse.
Sobra la aclaración de Pedro Sánchez de que cobrar en efectivo no es ilegal, todo el mundo sabe más o menos de que se trata; lo que hace falta conocer ahora es cuánto dinero estaba circulando, entraba y salía, del PSOE mientras Koldo y su mujer presuntamente preparaban los sobres para Ábalos. El informe de la UCO revela desembolsos superiores a 95.000 euros del exministro y exnúmero tres del PSOE que provendrían de ingresos no declarados. Una parte de ellos, se supone, procedían de Ferraz y fueron entregados en sobres con el membrete del partido. Lo que Sánchez ha querido presentar como una nimiedad contable, quitándole hierro al asunto, se parece demasiado al síntoma de una organización habituada a manejar fondos opacos. Hasta el momento se ha dicho que "todo está documentado", sin ninguna otra explicación. Pues bien no lo está, o al menos no lo parece. El partido confía en que la opinión pública acabe anestesiada y en que el escándalo se disuelva entre tecnicismos, en medio de la resignación. Ábalos calla ante el juez, pero el silencio, para ir ganando tiempo, es a veces una bomba de relojería.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica