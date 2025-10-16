Elogio del sfumato

Pensar en blanco o negro, en "conmigo o contra mí", es reducir la realidad a un enfrentamiento de recortes. Ese acto rígido de seccionar la mirada –que rehúye el espacio para lo relativo– empobrece la reflexión y degrada la conducta.

Así ocurre en la polarización política y en las redes sociales: lo que no se comprende mediante el diálogo se envilece hasta el nivel más bajo y simplista. Y al no poder defender las simplezas razonando, se recurre entonces a lo bronco y al ruido de la mera repetición, instrumentalizando lo emocional para radicalizar y extender el conflicto.

Frente a esa rigidez de lo confrontado, el arte ofrece, como metáfora, otra posibilidad. Leonardo da Vinci, con su sfumato, difuminaba los contornos para integrar las figuras en una atmósfera. No anulaba las diferencias entre los tonos oscuros y claros, pero lograba una suave transición entre ellos, sin los cortes ásperos de una realidad fragmentada. Así, sus pinturas nos invitan a asomarnos a un todo integrado por la amortiguación de los contrastes.

Si la dicotomía empobrece, la relatividad de lo complejo requiere un pensamiento matizado, que permita pasos reflexivos más graduales, aunque existan excepciones que exijan marcar con claridad ciertos límites éticos.

Esos matices del sfumato actúan como intermediarios: integran en reciprocidad las partes que comunican de modo atemperado. Incluso nuestro discurrir en la vida va dando forma a un difuminado, como una estela temporal.

No vivimos: convivimos. No solo miramos: nos miramos. Y así puede tener cabida la otredad machadiana: la del otro y la del mundo que también nos ve, recorriendo el espacio en sentido inverso hasta adentrarse en nosotros a través de nuestros límites permeables.

El arte surge en nuestra especie gracias a una mente simbólica y a la metáfora, que encuentra similitudes entre realidades distantes y diferentes, logrando una conjunción expresiva como nexo para la colectividad.

La polarización, en cambio, con sus dicotomías y su crispación, ni acerca ni comunica: solo enfrenta lo cerrado. Niega los matices desde los recortes de lo plano, y tampoco se presta a la escucha democrática que acepta las diferencias. Ciega y anclada, sus enfrentamientos recuerdan la escena goyesca de Duelo a garrotazos.

De manera análoga, el sfumato no es solo un recurso técnico y estético: también puede entenderse como una filosofía de la mirada dentro de la relación entre arte y vida, una invitación a avanzar en el camino del entendimiento, hacia el valor de una luz más realista que sobresale sin rupturas.

Cuando la política o la convivencia se sumergen en la simplificación y en lo impositivo, el sfumato nos recuerda que existen matices intermedios, imprescindibles para sostener la ética entre la discrepancia y la concordia, incluyendo las formas del respeto mutuo que, en democracia y sin perder las identidades, nos debemos unos a otros, aun con el claroscuro de nuestras diferencias, o precisamente por ellas.