Españoles a examen

Feijóo propone elevar el nivel de exigencia cultural y lingüístico para obtener la nacionalidad española.

Hay que ver la cantidad de gente que quiere ser española y la cantidad de españoles que no están nada orgullosos de serlo o reniegan.

También habría que poner un examen para dejar de ser español. Un examen más duro. Ahora basta con decir solo me siento vasco o solo me siento catalán o solo me siento de Huelin. No, no, caballero, a ver por qué. Es usted muy libre de no sentirse español pero a mí me lo explica, que está la cosa a tope y ya más "no españoles" no caben. Si los españoles que quieren no ser españoles tuvieran que saltar una valla para no serlo habría drama cada día. O no, a lo mejor no eran tan gallitos.

A los que quieran ser españoles, Feijóo pretende que demuestren que hablan español y son cultos. Pero claro, qué es la cultura. A un millonario rubio se lo ponemos fácil: tiene cultura financiera, podrían decir. Ejem.

Otra cosa es un negro ingeniero, que a algunos no les vale como español por razones obvias. Razones obvias para ellos. Lo lógico es que a un residente aquí que quiera nuestro pasaporte le preguntemos, y lo sepa, quién es el Rey o de que año es la Constitución o cuál es la capital de España y cuestiones similares. Pero tal vez lo que Feijóo quiera no es que tengan cultura, sino que sean de nuestra cultura.

Lo distinto nos enriquece sin embargo. Y si a eso unimos que tenemos el país despoblado y en franco gatillazo la tasa de natalidad, no nos vendría mal un buen contingente de españolitos nuevos, con sus acervos y sus cositas. Costumbres bárbaras, no, gracias. Defina "bárbara", podrían preguntar en ese examen. Como nos pongamos muy exigentes nos extinguimos.

No faltan los que creen que quieren reemplazarnos.

Escribir sobre inmigración es meterse en un jardín, pero los inmigrantes lo que quieren es meterse en España, país que tiene mejor prensa fuera que dentro. Frente a la opinión generalizada aquí de que esto es un país de pandereta, fuera ensalzan que aquí hay seguridad y prosperidad y hasta trabajo y democracia.

Los exámenes que proponen los políticos también podrían ser de conciencia. Núñez Feijóo corrigiendo esos exámenes que propone podría ser un poco hueso. Tanto como Abascal.