Oviedo, donde cada octubre Europa se cita con la Cultura

Cada mes de octubre, después de que en sucesivas fechas los jurados de los premios "Princesa de Asturias" otorguen –fallen– a los respectivos premiados, el teatro Campoamor se engalana para su cita con la excelencia; Oviedo se convierte –quizás aún sin ser del todo consciente– en la capital cultural de Europa. Científicos, escritores, músicos, deportistas y defensores de la concordia y cooperación desfilan por sus alfombras y calles, llenándolas de acentos, de historia y de esperanza.

Los premios "Princesa de Asturias" son mucho más que una ceremonia: son una marca universal que proyecta al Principado como un lugar donde la inteligencia, la ética y la belleza siguen teniendo casa. Y esa casa está aquí al lado.

Sin embargo, esa prosperidad simbólica y cultural aún no tiene un "hogar representativo permanente". La Fundación Princesa ha desarrollado una labor admirable, actual y progresiva en todos los aspectos. También en su web, donde conserva archivos, recursos y memoria viva de cada edición. Mi mayor de las felicitaciones a sus colabiradores y personal. Pero , opino, falta un espacio físico, visible y visitable, que mantenga el espíritu de los premios durante las 52 semanas del año.

Un lugar donde los turistas, los escolares y los propios ovetenses puedan sentir –no solo recordar– el significado de unos galardones que, desde 1981, han situado a Asturias en el mapa del mundo.

Los premios "Princesa de Asturias" son, en esencia, el mejor embajador que la región podría tener: unen la ciencia con las letras, el arte con la solidaridad, el deporte con la cooperación. Cada galardonado deja una huella que traspasa la ceremonia y que inspira a generaciones enteras.

Por eso, convertir ese legado en experiencia permanente es una necesidad cultural, turística y educativa. Cada año se acumula y renueva la herencia viva de los Premios. Y la promocion de nuestra tierra es invaluable.

Oviedo aspira a ser Capital Europea de la Cultura en 2031, y no hay mejor carta de presentación que la de ser, ya de hecho, una ciudad donde Europa se cita cada año con la cultura. Pero para consolidar esa aspiración, hace falta una infraestructura simbólica que la sostenga, una pieza que una lo efímero con lo permanente.

La idea es sencilla y viable: un ámbito expositivo temporal –en algun local apropiado o modular, tal vez efímero o itinerante– que sirva de antesala al futuro Centro de los premios "Princesa de Asturias", previsto en La Vega.

No se trata de levantar ahora un centro monumental, sino de crear un espacio vivo, accesible y tecnológicamente innovador, que funcione como puente entre el presente y el proyecto definitivo.

Un espacio semilla y laboratorio, la "Exposición Princesa, que podría incluir:

Una línea histórica sobre los orígenes del Principado, de los premios, sus fundadores, jurados y primeros galardonados.

Pequeños espacios multimedia con discursos, imágenes y testimonios de premiados y premios. Conectado a la red y de realidad virtual etc.

Una sección –sala– sobre los Pueblos Ejemplares y, mostrando el vínculo entre lo local y lo universal.

Contenidos virtuales y recursos digitales conectados con la web de la Fundación.

Actividades escolares, talleres interactivos y experiencias gamificadas para niños y jóvenes.

Además, su formato adaptable permitiría trasladarlo, llegado el momento, a La Vega, o hacerlo itinerante por los centros asturianos del país y del exterior.

El Ayuntamiento ha mostrado su voluntad –y ganas de concertar– de que el futuro gran centro de los Premios se ubique en la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en el marco de un proyecto ambicioso de regeneración cultural y urbana.

Es, sin duda, un destino idóneo. Pero todos sabemos que los grandes proyectos requieren tiempo: planificación, financiación, permisos, concursos, obras.

Y la burocracia –incluida la europea–, a veces, no entiende de oportunidades culturales.

Por eso, mientras ese centro y sede, con mayúsculas, llegan, Oviedo no debería quedarse del todo inmóvil, en este aspecto. Cada año que pasa sin un espacio de referencia es una oportunidad perdida de educación, de turismo y de autoestima colectiva.

Un espacio temporal puede ser la mejor manera de mantener viva la llama, de seguir enseñando, inspirando y recibiendo visitantes, hasta que La Vega esté lista para albergar el sueño completo.

La web de la candidatura de Oviedo a la Capital Europea de la Cultura invita a la ciudadanía a enviar ideas y proyectos. Este puede y debe ser uno de ellos: una propuesta humilde, pero con visión de futuro, surgida desde la experiencia de quienes llevan décadas defendiendo la proyección cultural de Asturias. Debe ser proyecto ciudadano para una ciudad que se abre al mundo de la mejor cultura.

En mi etapa como concejal de Turismo –dos mandatos– tuve el honor de promover, junto con mis compañeros de corporación y gestión, iniciativas que buscaban precisamente eso: convertir la cultura en motor económico, identidad viva y orgullo cívico. Y ya proponía este que suscribe esa exposición, propuesta poco escuchada y nunca practicada.

Hoy, veinte años después, creo más que nunca que ha llegado el momento de hacerlo posible. Es mucho mas viable de la mano de las nuevas tecnologías expositivas, etc.

Asturias está llena de pequeños museos, de centros de interpretación y de espacios de memoria. Pero, sin duda, ninguno condensa mejor nuestra vocación universal que los Premios Princesa de Asturias, espejo del talento humano en todas sus formas.

Inspirémonos en el Museo Nobel de Estocolmo, que combina relato histórico, tecnología interactiva y emoción, e imaginemos algo así en mas actualizada versión asturiana: moderno, dinámico, con identidad.

Si la Capitalidad Europea de la Cultura es el horizonte, este proyecto puede ser la semilla.

Oviedo no debe esperar al futuro. Debe construirlo ahora, con realismo, con ilusión y con compromiso.

Porque cada octubre, cuando el Campoamor se ilumina, el mundo –sobre todo el Iberoamericano– vuelve la mirada hacia esta ciudad.

Y no hay mejor momento que este para recordar que la cultura no se celebra solo un día o una semana: se habita todo el año.