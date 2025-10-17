Opinión
Más Epi que Espinosa
José Manuel era más Epi que Espinosa. La imagen del paisano elegante, educado, siempre con una sonrisa, se imponía al recuerdo de aquel futbolista rudo, pesado, antipático para todos los rivales y todas las aficiones, menos la suya. En su caso, el tópico para estos casos se hacía realidad: buen futbolista, con sus limitaciones, y mejor persona.
Espinosa hizo su carrera de forma discreta, sin acaparar más grandes titulares que los del día siguiente al de su marcaje a Maradona en El Molinón. Fue el antes y el después de su carrera futbolística, pero él siguió siendo el mismo: trabajador, honrado, generoso, adorado por sus compañeros. Y paciente para soportar las insinuaciones de enchufismo por parte de Vujadin Boskov, el hombre que hizo posible que Espinosa aterrizase en Gijón, donde acabaría encontrando su lugar en el mundo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
- El centro comercial Los Prados desvela sus dos nuevos reclamos en Oviedo: un gran recinto de ocio y una marca líder en su sector
- Muere un hombre de 70 años al precipitarse desde un edificio en Gijón
- Uno de los barrios de moda de Gijón sigue sumando nuevas viviendas: así es la nueva promoción residencial junto al Santa Olaya
- Hallan el cadáver de una mujer en su piso del Carbayedo
- Alarma en Oviedo tras aparecer muerta una mujer de 52 años en su piso del centro de la ciudad
- Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, explica el despido de Paunovic y la vuelta de Carrión: 'El día que la afición diga que Pachuca no está al 100%, nos vamos
- El restaurante asturiano ubicado en una aldea de 13 habitantes (en la que estuvo Mario Casas) que los clientes ponen por las nubes: 'Comida inmejorable y ubicación idílica