José Manuel era más Epi que Espinosa. La imagen del paisano elegante, educado, siempre con una sonrisa, se imponía al recuerdo de aquel futbolista rudo, pesado, antipático para todos los rivales y todas las aficiones, menos la suya. En su caso, el tópico para estos casos se hacía realidad: buen futbolista, con sus limitaciones, y mejor persona.

Espinosa hizo su carrera de forma discreta, sin acaparar más grandes titulares que los del día siguiente al de su marcaje a Maradona en El Molinón. Fue el antes y el después de su carrera futbolística, pero él siguió siendo el mismo: trabajador, honrado, generoso, adorado por sus compañeros. Y paciente para soportar las insinuaciones de enchufismo por parte de Vujadin Boskov, el hombre que hizo posible que Espinosa aterrizase en Gijón, donde acabaría encontrando su lugar en el mundo.