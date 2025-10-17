Un Planeta como el día y la noche

Juan del Val y Ángela Banzas son como el día y la noche. Él: entrenado en campo polemista de las tertulias, autor de novelas comerciales (algunas coescritas con su esposa y compañera de platós, Nuria Roca), rotundo en sus sentencias y con aspecto de estar encantado de haberse conocido. Ella: escritora que hasta no hace mucho estaba encorsetada por un trabajo de oficina, suave y prudente en formas y fondos, feliz de dedicarse a la escritura con sus historias de pasiones e intrigas.

Del Val se hizo con el premio Planeta por "Vera, una historia de amor" y Banzas fue finalista con "Cuando el viento hable". Aunque ayer estaban convencidos de que habría buen rollo entre ellos durante la gira extenuante que les espera, sus personalidades no pueden ser más distintas. ¿Distantes? Del Val se siente cómodo ante los focos, aunque en su faceta como autor ha moderado la vehemencia respecto a sus presencias televisivas. Banzas no disimula su timidez, la protege con grandes dosis de convicción) y modula el sentimentalismo con pudor. No así Del Val, que terminó su discurso de agradecimiento con una encendida declaración de amor resistente como una Roca por Nuria.

El imperio Planeta gasta una millonada en su premio insignia. No solo por el desembolso con los ganadores, también con el despliegue de tres días cargados de invitados de todo tipo: escritores, políticos, VIPS de variado pelaje, autoridades catalanas... y prensa, mucha prensa de todo el reino, y que acepta las reglas del juego editorial aportando una promoción desbocada con el suspense muy medido sobre el misterio de la dupla vencedora, y que suele resolverse horas antes de la cena.

El efecto sorpresa en la gala es tan tibio como la luz azulada que convertía la cena en el Museu Nacional d’Art de Catalunya en un escenario digno de David Lynch. Hubo otro ingrediente que puso nervioso a más de uno: una manifestación que convirtió la ruta en autobuses en una especie de ratonera para docenas de invitados mientras el conductor buscaba caminos alternativos. El desfile de bandejas con comida y bebida previo a la cena fue mucho menor que en situaciones normales. Lo que no faltó fue la foto/souvenir con una réplica del premio a la entrada. Ideal para las redes sociales.

La tradición desde hace años es que las quinielas sean lideradas por rostros mediáticos. Y si son de la casa (Atresmedia), mejor. Solo hay que ver la lista de premiados. Hace dos años, Sonsoles Ónega arrasó en ventas. Y es de suponer que Del Val tenga éxito porque salir en la tele una y otra vez es un escaparate descomunal, sobre todo de cara a las Navidades.

En esa operación, el papel de la obra finalista tiene líneas menos previsibles: sin la imperiosa necesidad de lograr unas ventas colosales se puede apostar por jóvenes promesas o probar suerte con autores de la casa que aún no han dado el paso definitivo entre las ventas aceptables y las multiventas.

Los ganadores dicen luego que no las tenían todas consigo, pero el guión no admite giros inesperados. Del Val no se mete en camisas de once varas y lanza mensajes claros (él, que recela de ellos en lo que escribe) para sus lectores. Como le va la polémica, se metió en un charco al decir que "se escribe para la gente, no para una élite intelectual. Considerar que calidad y comercial son opuestos es faltarle el respeto al lector". Toma ya. Banzas, más prudente, fue sobre seguro: más emotiva, muy humilde, ilusionada como una niña con zapatos nuevos. Si el viento de las ventas sopla a su favor, quizás algún día sea ella quien se lleve el premio gordo.