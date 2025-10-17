Opinión
Tiranía del presente
La desaparición de la historia nos pisa de tal modo los talones que la velocidad y cortedad de las noticias (y, por tanto, de los propios acontecimientos, que no viven sin ellas) las dejan sin antecedentes que las expliquen y les den sentido. En el fondo todo viene de la crisis de la noticia-papel, de la facilidad de montarlas y difundirlas sin reflexión ni reposo, de su extinción al apagar la pantalla, del dominio del mensaje breve, regido por la ley del impacto, o sea, del choque, con forma de puño o bala y su etiología natural en el disparo. El día en que la vigilia de los equipos de cierre, el ritmo y horario de las rotativas, la logística del transporte y la distribución, con el madrugador despertar de los quioscos, fueron sustituidos por la rauda y fugaz tiranía de las redes, todo un mundo factual empezó a nacer y esfumarse antes de que pudiéramos hacernos cargo de él cabalmente.
