El éxito es la unidad

En estos tiempos de polarización política, en los que basta que alguien diga blanco para que el contrario replique negro y se establezca un diálogo de sordos, lograr reunir bajo una misma reivindicación a quienes representan a la práctica totalidad de los asturianos supone un hecho insólito. ¿Alguien se imagina esa estampa en el ámbito nacional? ¿Existe algún lema tras el que estuviesen Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo; Óscar Puente e Isabel Díaz Ayuso; Antonio Garamendi, Yolanda Díaz, Pepe Álvarez y Unai Sordo? Piensen en qué asunto tan relevante tendría que estar sobre la mesa para que todos hiciesen causa común. El Gobierno de Asturias es consciente de que juega fuerte al colocarse al frente de una reivindicación que choca (eso está claro) con el criterio del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Pero no hacerlo sería estar frente a esa unidad solo rota por Vox y sus cálculos propios. Sería tan torpe como medir el éxito o el fracaso de la protesta contando asistentes. El éxito ya estaba claro con las primeras filas con esa unidad preciada y rara.