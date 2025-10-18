Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Francisco García

Francisco García

La mutación nuclear de Teresa Ribera

Bruselas cambia los principios de quien fue ministra de Transición Ecológica

Hubo un tiempo —no tan lejano— en que Teresa Ribera se subía al púlpito verde y predicaba con vehemencia el evangelio del kilovatio puro. Su teología de la liberación climática consistía en cerrar las térmicas, demonizar el átomo y entonar loas al fervor fotovoltaico con loas del cantar de los cantares. La nueva moral ecológica se imponía como un credo y la entonces vicepresidenta se ofreció a pastorear las verdes campiñas de las energías limpias.

De ministra, Teresa Ribera vestía la etiqueta verde como si fuera un certificado de pureza, pero le mandaron de un puntapié a Bruselas, ese spa del pragmatismo donde las convicciones se deshacen a 27 grados, y la comisaria descubrió que lo nuclear no era la hidra de tres cabezas, sino una señora muy respetable que aporta estabilidad energética y emisiones cero. Ahora defiende el átomo con el entusiasmo del converso que ha visto la luz... radiactiva.

¿Recuerdan aquella ministra que clausuraba centrales como quien mata dragones a espada? Pues ha vuelto, vestida de tecnócrata, dispuesta a convencernos de que el uranio también verdea. Groucho Marx lo explicó mejor: “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”. Teresa Ribera, por lo visto, los tiene por temporadas. Parecería que la comisaria ha mutado, como los perros de Chernobyl.

En España apagó los reactores; en Europa los bendice. Tal  vez no haya cambiado de ideas: solo de tarifa. Pero que alguien que fue abanderada del apagón térmico ahora reclame el rescoldo atómico tiene la gracia amarga de la farsa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Irrumpió dando patadas al aire: la pareja del ganadero asesinado en Ribadesella tuvo que recibir asistencia psiquiátrica por este episodio
  2. Tres mil alumnos desembarcarán en Oviedo para 'reactivar' esta zona: lo que opinan los vecinos sobre la llegada de la Universidad Alfonso X al Calatrava
  3. Una enorme cadena de perfumerías aterriza en Oviedo: el lugar donde se ubicará la primera tienda de la marca en Asturias
  4. Veljko Paunovic, a fondo con LA NUEVA ESPAÑA: 'Quizás mi carácter no les encajaba, pero me quedo con lo bueno: mi etapa en Oviedo ha sido de película
  5. Aterriza en Lidl la escoba que deja las persianas exteriores y las ventanas como recién instaladas (y a precio reducido)
  6. Tragedia en Oviedo: aparece muerto un joven de 22 años en un edificio okupa
  7. El Willy Wonka de la miel: la original iniciativa de un apicultor asturiano para poner su pueblo 'en el mapa' y dar a conocer su oficio
  8. El bar de carretera más singular de toda Galicia: comes en la cocina (junto a los fogones de Montse) con un menú casero de tan solo 14 euros

Herido grave un motorista al caer a la calzada y terminar en un sumidero de drenaje de la vía en Villaviciosa

Herido grave un motorista al caer a la calzada y terminar en un sumidero de drenaje de la vía en Villaviciosa

Trump sintió que Israel estaba "fuera de control" cuando bombardeó Catar, revela su yerno

Trump sintió que Israel estaba "fuera de control" cuando bombardeó Catar, revela su yerno

Emotivo homenaje en Oviedo a Ángelín, el alma del bar Borrachín: "La clientela fue mi mejor patrimonio"

Emotivo homenaje en Oviedo a Ángelín, el alma del bar Borrachín: "La clientela fue mi mejor patrimonio"

Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana

Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana

La mutación nuclear de Teresa Ribera

El ascenso de Vox

Acercamiento cleptómano al amor: un viaje por el mar

La fragilidad y el inminente fracaso del plan de Trump para Gaza

Tracking Pixel Contents