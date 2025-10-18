La mutación nuclear de Teresa Ribera

Hubo un tiempo —no tan lejano— en que Teresa Ribera se subía al púlpito verde y predicaba con vehemencia el evangelio del kilovatio puro. Su teología de la liberación climática consistía en cerrar las térmicas, demonizar el átomo y entonar loas al fervor fotovoltaico con loas del cantar de los cantares. La nueva moral ecológica se imponía como un credo y la entonces vicepresidenta se ofreció a pastorear las verdes campiñas de las energías limpias.

De ministra, Teresa Ribera vestía la etiqueta verde como si fuera un certificado de pureza, pero le mandaron de un puntapié a Bruselas, ese spa del pragmatismo donde las convicciones se deshacen a 27 grados, y la comisaria descubrió que lo nuclear no era la hidra de tres cabezas, sino una señora muy respetable que aporta estabilidad energética y emisiones cero. Ahora defiende el átomo con el entusiasmo del converso que ha visto la luz... radiactiva.

¿Recuerdan aquella ministra que clausuraba centrales como quien mata dragones a espada? Pues ha vuelto, vestida de tecnócrata, dispuesta a convencernos de que el uranio también verdea. Groucho Marx lo explicó mejor: “Estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros”. Teresa Ribera, por lo visto, los tiene por temporadas. Parecería que la comisaria ha mutado, como los perros de Chernobyl.

En España apagó los reactores; en Europa los bendice. Tal vez no haya cambiado de ideas: solo de tarifa. Pero que alguien que fue abanderada del apagón térmico ahora reclame el rescoldo atómico tiene la gracia amarga de la farsa.