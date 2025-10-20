Opinión
Desarme en tiempos de rearme
La gran fiesta gastronómica del otoño asturiano y los planes de Defensa para Asturias
Oviedo se entrega al mantel del Desarme mientras España piensa en rearmarse, con la salvedad de que la reconquista de la industria armamentística empieza por Asturias, como cuando Pelayo sometió a los moros a pedradas. Eran tiempos de otras tecnologías. Para estómagos poco curtidos en la asturiana pitanza, el Desarme es una bomba, es como comer fabada dentro de un carro de combate para duplicar la carga de artillería. La fiesta gastronómica ovetense en un arma de seducción masiva.
Si se cumplen los planes de Defensa a poco que Trump apriete el nudo de la corbata a Sánchez, el Tallerón de Gijón y la fábrica de Trubia pueden configurar, a medio plazo, el eje asturiano del nuevo polo nacional de sistemas terrestres, complementando a Cádiz, en el ámbito naval, y a Getafe, en el aeronáutico. La región recuperaría de este modo su relevante papel histórico: volver a ser la fragua de la industria española, pero ahora bajo parámetros de la tecnología más puntera.
Asturias deberá cuidar, ahora más que nunca, su imagen de región tecnológica para que la defensa no se perciba solo como industria de armas, sino como industria de conocimiento, ingeniería y empleo cualificado. Pero sobre todo debe evitar que se repitan errores del pasado: convertirse una vez más en un monocliente del Estado. No conviene poner todos los huevos del desarrollo industrial de la región en una única cesta, la de Indra, no vaya a ser que el mecano militar se desarme mientras celebramos con potaje de garbanzos, callos y arroz con leche.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Oviedo llora a 'Rosina', la sonrisa eterna del Fontán que no se quería jubilar: 'Deberían de poner algo en la plaza como recuerdo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal