El necesario cambio de rumbo en la investigación sanitaria

Carlos Suárez Nieto, exdirector científico del ISPA y profesor emérito de la Universidad de Oviedo

Como es sabido, la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria de Asturias (FINBA) es el órgano de gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias (ISPA), debiendo su dirección estar supeditada a la dirección científica de este último, según marcan las directrices del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ya que el órgano de investigación y vértice de la estructura es el ISPA, condición que desde hace más de dos años se viene incumpliendo de forma flagrante.

Por otra parte, en noviembre de 2026 el actual director de FINBA finaliza su contrato, cuya muy alta retribución puede suscitar el interés de gestores sanitarios del presente o del pasado para hacerse con el cargo. Si esto fuera así, significaría que no se ha aprendido nada de la experiencia pasada y que se va a tropezar otra vez en la misma piedra, aunque las estridencias de la caída subsiguiente muy posiblemente puedan ser menos traumáticas.

Sería, pues, deseable que cuando se produzca el relevo se haga mediante un concurso público nacional para gestores profesionales de la investigación, como es la regla en los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS) de España, en lugar de gestores de perfil político, a la vez de situar las retribuciones en un punto intermedio entre los dos extremos que se han dado en la FINBA, pues tan malo es infradotar el puesto si se quiere traer a alguien solvente, como conceder un salario inapropiadamente exagerado.

Dentro de algo menos de un año, el ISPA debe someterse a una auditoría para ser reacreditado por el ISCIII, al haber transcurrido cinco años desde su acreditación, hecho de gran relevancia no sólo en lo que atañe al prestigio, sino en el acceso a convocatorias de proyectos de investigación y cofinanciación en condiciones muy favorables de personal investigador. En esta auditoría se examinan no solo los aspectos relacionados con los logros científicos de los grupos de investigación, sino la gobernanza del Instituto, la actividad desarrollada por sus órganos asesores –Comités Científico Externo (CCE) e Interno (CCI)– y el grado de cumplimiento de sus directrices, existencia, adecuación, implantación y seguimiento de un plan estratégico, así como la actividad de ciertas comisiones esenciales (formación, calidad, recursos humanos...), de todo lo cual se deduzca que el ISPA funciona como una organización cohesionada y participativa, lo que resulta fundamental para mostrar la capacidad de cumplir una hoja de ruta que permita alcanzar los objetivos pretendidos.

Desgraciadamente, todo este proceso se interrumpió hace dos años con el polémico cese de la entonces directora científica y el proceso de sustitución por un nuevo director por razones que fueron altamente controvertidas por el CCE y alguno de los organismos constitutivos del ISPA.

A resultas de todo ello, parte del CCE, cuyos miembros eran investigadores de altísimo rango internacional, dimitió y los restantes no han sido convocados desde entonces. Recientemente se ha nombrado un nuevo CCE de perfil muy bajo, pero la falta de actividad de los dos años pasados no se puede justificar e incumple un precepto básico para la reacreditación. Algo parecido ocurre con la dimisión de los miembros de varias de las comisiones internas antes citadas, cuya existencia y actividad debidamente acreditada es de obligado cumplimiento.

Actualmente, el ISPA es un cascarón vacío de sus elementos medulares, sometido a una gestión unipersonal desvinculada de su entorno. Para reflotarlo, al margen de la peripecia próxima de la reacreditación, pero también para facilitarla, son imprescindibles varias acciones que han sido esbozadas en el capítulo de investigación e innovación del documento "Por un sistema de salud asturiano de vanguardia", coordinado por Ignacio Riesgo y promovido por el RIDEA.

Este documento, de elaboración colectiva por diversos expertos en cada una de las áreas temáticas que incluye, además de una mayor implicación de la Administración autonómica en apoyo del ISPA, recomienda, entre otras cosas que se citan a continuación, transformar el carácter privado de la FINBA en una fundación pública, que se integraría en el Consejo Rector del ISPA como una fundación instrumental para la gestión específica del ISPA, a semejanza de lo existente en la inmensa mayoría de los IIS de España. Actualmente, aunque una abrumadora mayoría de los fondos que se reciben son de origen público en relación a los aportados por los patronos privados, estos tienen mayoría en el Patronato, tomando así decisiones que deberían ser competencia del órgano científicamente más relevante del ISPA, el Consejo Rector.

Por otra parte, es imprescindible recuperar una dirección científica con capacidad ejecutiva y que la dirección de gestión sirva a esos objetivos. Dada la situación de divorcio actual de las direcciones con los investigadores y el desistimiento de estos, resulta imprescindible una renovación de las mismas para ganar la confianza y retomar la participación de los investigadores en la gobernanza del Instituto. Con este clima de cooperación, y el apoyo de la Administración, será más fácil impulsar la captación y retención de talento, muy descuidadas en la actualidad, establecer las bases para el desarrollo de una carrera investigadora y consolidar las plataformas de investigación, tareas clave, en gran medida pendientes, que es imprescindible culminar.