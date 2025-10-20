Opinión
Nueva entrega de Parando en Villalpando: Amor sobrio
"Sober dating", el auge de las citas románticas sin alcohol
–Qué puntazo esto de les cites "0,0", eh.
–Nun sé qué dicite, Mariasun.
–¿Por qué, ho?
–Yo tengo chispa natural. Solo que sin alcohol…
–¿Qué?
–Nun sé, tarda más n’encender.
–Tranqui, Lolo, quiero que me gustes polo que yes, no porque yo te vea doble.
–Yá, pero plantase en Gascona pa tomar agua con gas…
–¿Qué ye?
–Que tien burbujas, Mari, como les conversaciones incómodes. Y el chigreru mirándonos como si tuviéramos enfermos.
–A mi yá me preguntó trés veces si toi embarazada.
–Y a mi si soi conductor del grupo. Esto del "sober dating" ye como una fiesta sin música o una paella sin arroz.
–Nun digas gilipolleces.
–Cuando toi sobriu, Mari, solo digo gilipolleces.
–Vaya por Dios. ¿y por qué aceptasti una cita sin alcohol?
–Porque na última tomamos una caja sidra, nos liamos a charrar, y me declaré al camarero.
–¿En serio? ¿Y qué te dijo?
–Qu’él yá taba casáu col cocineru. Y ahí nun quixi entrar, ¿sabes?
–Normal. Dir de espicha pa metese nun triángulo amorosu…
–Acabé cantando "Vivir así es morir de amor".
–¿A la tu cita?
–No, no, a una máquina de pistachos.
–Vaya.
–¿Qué quiés? Yera la única que m’escuchaba.
–Pos a mi l’alcohol faime creer que sé bailar salsa. Y una vez, con trés mojitos, llevé un cactus a casa. Carlos, supermajo.
–¿Carlos?
–Sí, allí lu tengo, enriba de la nevera. Tien cada golpe… ¡Tas tensu, Lolo!
–Tengo mieu recayer. Toi viendo pasar culetes y póngome malu.
–Tranqui, ho.
–Esto ye como ser vegano y vivir enriba de la Parrilla Muñó.
–¿Quiés que te pida un Nestí?
–¿Y si vamos directamente a follar?
–¡¿Pero tío, tu de que vas?!
–Perdona. ¡Jobar! Y eso que, sin alcohol, vense mejor les "red flags".
–¿Sabes qué ye lo mejor de nun beber? Que m’alcuerdo de too lo que dices.
–Ah.
–¿Y sabes lo peor? Que m’alcuerdo de too lo que dices..
–Ya. Pos qué bien. Esto paez la versión "light" del Titanic.
–¿Por?
–Tamos hundiéndonos… pero sin champán.
–Romeo y Julieta "0,0", vaya telar.
–Esos dos nun morrieron por amor, morrieron por falta de sidra.
–Pide una botellina, anda.
–¡Venga, vaaaa!
–¿Volvemos empezar?
www.maxirodriguez.net
