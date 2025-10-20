Silencios y babayaes

Me tenía desconcertado lo del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Por un lado, loas por su valentía y resistencia a la dictadura de Maduro; por otro, silencios, como el de Pedro Sánchez, que justificó su mutismo con una mentira (¡qué raro!): "Nunca felicito a los Premios Nobel". Y, ante mis dudas sobre su justicia y acierto, me acordé de aquello de Machado en su Juan de Mairena: el profesor recibe a un padre airado que viene a quejarse del suspenso de su hijo. Lamentaba la poca duración del examen. Preguntó al docente: "¿Le basta a usted ver a un niño para suspenderlo?". La respuesta: "¡Me basta ver a su padre!".

Fue al reparar en la crítica de Pablo Iglesias a la concesión del premio y a la premiada: "La verdad es que para darle el Nobel de la paz a Corina Machado… se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolfo Hitler a título póstumo". Y, como en el caso del maestro, se me despejaron las dudas: "Me basta con oír a sus críticos".

Pero, en fin, el número de fenómenos no se queda aquí. ¡Munchos hay! El 22/09/2025 LA NUEVA ESPAÑA entrevista a Fernando Martínez, secretario de Estado de la Memoria Democrática. Al hablar del Día de las Víctimas, afirma: "Hay víctimas franquistas, que son la inmensa mayoría, pero también ese día recordamos a gente que fue fusilada en Paracuellos, dos o tres sacerdotes en zonas republicanas".

¡Dos o tres sacerdotes! ¡Dios mío! (si me lo permiten). Será "democrática", ¡pero "memoria", "memoria"…!

Y bien, a propósito de la discutible decisión del Gobiernu de establecer la gratuidad de las matrículas en la Universidad, el conseyeru de Hacienda y otros menesteres, Guillermo Peláez, ha afirmado que "los ricos no van a la pública". Ignoramos cuál es la fuente de sabiduría del Conseyeru, pero vale como título de un culebrón.