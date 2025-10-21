Opinión | El trasluz
No sé quién soy
Siempre he sido partidario del análisis como arma de combate contra la perplejidad o la duda. Me funcionaba, me funcionó desde que aprendí a descomponer la oración gramatical en sus partes, tratando de distinguir los sustantivos de los adjetivos y estos, a su vez, de los adverbios o los verbos, etc. Me parecía útil averiguar qué era cada cosa y, más tarde, cuando llegué al análisis sintáctico, la función que desempeñaban en la frase (sujeto, complemento directo, etc.). Desmontar una oración para volver a montarla era como desmontar y montar la realidad a fin de digerirla. La palabra análisis adquirió enseguida para mí una connotación mágica. Gracias a ella, los significados del mundo se desplegaban ante el entendimiento con la facilidad y la gracia con las que se extienden las varillas de un abanico ante los propios ojos. Cuando leo atentamente los resultados de un análisis clínico, que divide la salud en hemoglobina o hematíes, en monocitos o neutrófilos, o eosinófilos y basófilos, para dar explicación de los síntomas, siento que el mero hecho de entender es aliviar. Yo mismo he sido, durante años, el objeto de mi análisis, llevado a cabo en un diván desde el que establecía asociaciones libres que a veces se abrochaban para dar forma al sentido. Para crear sentido. De ahí también que haya apreciado tanto, a lo largo de mi vida, los análisis políticos.
Salgo a caminar escuchando por la radio las primeras tertulias de la mañana. Pero todos los comentarios, de un tiempo a esta parte, me parecen deficientes por previsibles. Escucho detrás de ellos la perplejidad, cuando no el pánico, de quienes los ejecutan de manera mecánica, aplicando fórmulas convencionales que no funcionan porque el mundo se ha vuelto ya inanalizable. Eso es lo que creo que sienten los expertos (y las expertas, puto genérico con discapacidad), impotencia, eso es lo que me transmiten, de manera que vuelvo a casa más confuso de lo que salí. Suelo resolverlo leyendo poesía que, lejos de atenuar el desconcierto, me ayuda a habitarlo, que no es poco. Pongamos Gamoneda. Pongamos estos versos: “No sé quién soy. / Escucho mi respiración en la oscuridad”.
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Rocío Carrasco habla alto y claro tras su separación de Fidel Albiac: 'Dos meses fuera