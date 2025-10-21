Opinión
El sueño secreto del poder
El robo de las "joyas de la Corona", leo en un titular; vale, pero ¿de qué corona hablamos? ¿O es siempre la misma? Eran joyas de María Luisa de Austria, regalo de su esposo Napoleón –el republicano golpista que se erige emperador–; de la cuñada de este Hortensia de Holanda, madre de Napoleón III; de María Amelia, esposa del "ciudadano rey" Luis Felipe I, y de Eugenia, esposa de Napoleón III. En la fascinante Francia del XIX se alternan o entreveran república y monarquía bajo la sombra de la guillotina de 1793, un tajo vertical que quiso erradicar a la segunda para siempre. Las coronas, como los "corros de brujas" de los hongos, regresan una y otra vez. ¿Asistimos al nacimiento de la primera en USA, como alertan allí los manifestantes? En la última entrega de Jordi Doce ("La insistencia", Pre-Textos, 2025) aparece, entre muchas, esta joya: "El ideal del círculo vicioso, la corona".
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Oviedo llora a 'Rosina', la sonrisa eterna del Fontán que no se quería jubilar: 'Deberían de poner algo en la plaza como recuerdo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal