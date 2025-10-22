Hinventario de distopicos herrores (hironia)

Me parece que acabo de viajar a una distopía, quizá por culpa de tanto como se escribe y se filma sobre distopías. Reza un titular (distópicamente atrasado) de un periódico de la patria mía: "El Real Madrid conquista el Tartiere en su regreso a Primera". Como el sujeto de la oración es "El Real Madrid", el antedicho encabezado enuncia que el distópico equipo merengue ha retornado a la Primera División de fútbol. Quién sabe tras qué infiernos y barros distópicos en las divisiones inferiores. ¿Que quiere decir otra cosa? Pues que la diga.

---

Nuria Bravo, la edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, tuvo palabras de reconocimiento para el jefe saliente de la Policía Local de Gijón, Alejandro M. Gallo. Reconoció Bravo el impecable trabajo del también novelista e investigador (y amigo mío) Gallo. "Impecable" dijo. Es decir, correcto, intachable, limpio, pulcro, impoluto, perfecto, irreprochable. Pero hete aquí que el demonio de la letra impresa andaba juguetón ese día, por lo que provocó que un diario escribiese "implacable". Es decir, riguroso, inflexible, severo, duro. No sé si la labor de Gallo fue impecablemente implacable o implacablemente impecable. ¿Fue el implacable Gallo impecable o fue el impecable Gallo implacable? Yo solo sé que saca libro a comienzos del 2026.

---

Y vuelta la burra al trigo con el mal uso de las preposiciones: qué cruz me mandan los cielos. Cuenta "El País" que Matías Almeyda fue contratado por el Sevilla C.F. "para pelear por el descenso". Hombre, para conseguir desde el banquillo que un equipo descienda valgo hasta yo. ¿No habrá querido decir el plumilla "para pelear por no descender"? Pues que lo hubiera dicho. Y que no hubiese informado de que el padre de un ayudante de Almeyda había sido "preparador físico de Marcelo Bielsa" sino "con" Marcelo Bielsa o "en" equipos del "Loco" Bielsa. Porque no imagino a don Marcelo trotando por los potreros a ritmo de un "coach". Un respeto al maestro.

---

"El presidente socialista [Adrián Barbón] destaca la capacidad de Asturias, Galicia y Castilla y León (ambas del PP) de dejar sus diferencias a parte para luchar por un objetivo común". Ole los redactores rumbosos. ¿"Ambas" no eran la una y la otra, o las dos? Yo aquí cuento más... Y "aparte", cuando se usa como adverbio, ¿no iba en una sola palabra? ¿Tan distópico es todo?

---

Qué bueno, qué bueno que no vaya a haber en un nada utópico futuro exámenes escritos. Cuánto sufrimiento profesoral se evitará. La presidenta de la comunidad judía en Asturias rindió de viva voz homenaje (y cito) "a las víctimas de las hordas de Hamás". Al periodista le sobró una hache y escribió de viva letra que la presidenta había rendido homenaje a las víctimas de las "ordas" de Hamás. Vaya. Y que vaya también ese monosílabo acentuado por error –digo yo– en: "Cuarta movilización en un més de los sanitarios". Que vaya toda la ortografía al diablo y se premie al analfabetismo. Ya.

---

Al modesto equipo asturiano Puerto de Vega C. F. le tocó en el sorteo de la Copa del Rey un grande, el R. C. Celta de Vigo. A disfrutar llenos de ilusión, como declaró Miguel Suárez, capitán del... ¿Puerto de Vega? No, según un periodista gallego "capitán del Puerto de Vera". Y aclara el plumilla: "El club lleva el nombre de un lugar de la costa cantábrica con una pequeña industria ballenera que pertenece al concejo de Mieres". Hay días en que más valdría haberse quedado en la cama, sufriendo distopías abrazado a uno mismo. Y es que, me pregunto, ¿qué durísimas afrentas les habrá hecho la gramática, les habrá hecho la ortografía a esos profesionales que viven de ver e investigar para contar luego con palabras claras y significantes lo que pasa por ahí, escudándose ahora en que el buen y bien decir –de viva voz o de viva letra– está sobrevalorado? Malhadados distópicos...