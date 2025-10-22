El ministro de Transportes está a tiempo de rectificar

Creo que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se está confundiendo con el Peaje del Huerna y con Asturies. Hasta hace muy poco sólo conocíamos la posición del Ministerio a través de unos pocos y escuetos comunicados y de alguna filtración. El 15 de octubre tuve la ocasión de preguntarle directamente en el Pleno del Congreso por el Dictamen de la Comisión Europea y el Manifiesto para suprimir el peaje del Huerna de la Alianza por las Infraestructuras de Asturies. Por primera vez el Ministro respondió en primera persona y su intervención fue, como poco, decepcionante para Asturies.

Vamos a tratar de precisar en qué se ha equivocado Óscar Puente. Sus comentarios respecto a lo que debería preocupar a los asturianos o a sus representantes institucionales fueron desafortunados y con falta de empatía. No obstante, manteniendo la calma, si vamos al fondo de la cuestión, sigue vigente la problemática central: le estamos pidiendo a un Gobierno progresista que arregle un problema creado por un Gobierno de derechas; le estamos pidiendo al gobierno actual que asuma responsabilidades por la estafa del Peaje del Huerna mientras sus ejecutores, Aznar y Cascos, no asumen sus responsabilidades, y el Partido Popular intenta aprovecharse políticamente de una injusticia de la que es el principal responsable

Sin embargo, creo que en Asturies nadie olvida que, cada vez que paga el Peaje del Huerna, está pagando la tasa del Partido Popular. Y, por lo mismo, creo que nadie ignora la magnitud del problema. Al ministro Puente le estamos pidiendo, en primer lugar, y por encima de todo, que se ponga de parte de Asturies. No le pedimos soluciones mágicas, sino que ponga los recursos del Ministerio a disposición de la Alianza por las Infraestructuras y busquemos, en común, fórmulas para cumplir con el Dictamen de la Comisión Europea. A Puente le pedimos que encabece la unidad entre administraciones, tanto en la supresión del peaje del Huerna, como en la revisión del vial de Jove, la ampliación de las paradas del Ave, la mejora de la red de Cercanías, o los variados problemas de las infraestructuras asturianas. Si hay obstáculos políticos o jurídicos, enfrentémoslo desde la unidad entre el Gobierno central, el autonómico y todos sus agentes sociales.

Porque, a día de hoy, la sociedad asturiana tiene la sensación de estar sola en la batalla contra la injusticia histórica del Peaje del Huerna, y eso, el Gobierno central, no se lo puede permitir. Así que al ministro le vamos a repetir muchas veces lo que ya le dijimos en el Congreso: nadie va a olvidar que un Gobierno de derechas creó el agravio del Peaje del Huerna, pero este Gobierno progresista puede y debe ser recordado por solucionarlo. Óscar Puente está a tiempo de rectificar su posición, pero debe hacerlo cuanto antes.

Y mientras tanto, Asturies Unida, firme en la defensa de sus derechos y en la expresión unánime de su voluntad, como demostró en la manifestación del 17 de octubre.