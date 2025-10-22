Opinión
Al presidente del Sabadell
La fallida opa del BBVA
Querido Oliu. La felicitación que privadamente te envié hace unos días por el fracaso de la OPA, la hago también pública a través de esta nota, pues considero que el resultado obtenido se debe, en una parte muy importante, a la brillante estrategia y esfuerzo de tu equipo de alta dirección liderado por ti.
También es cierto, todo hay que decirlo, que ha habido algo de suerte al fracasar la expectativa de los grandes accionistas –los fondos de inversión– que no acudieron a la OPA pensando que, en el primer intento, el BBV alcanzaría mas del 30% –pero menos del 50– y se vería obligado a una segunda con un precio mas alto, al que si pensaban adherirse.
El caso es que el resultado favorable ahí está y una buena parte del mérito también hay que atribuírsela a ese ejército de accionistas particulares minoritarios, entre los que me cuento, que mantenemos alrededor de un 42% del Sabadell y hemos rechazado de plano la oferta. El por qué ya lo sabes, la fidelidad es un concepto basado en la confianza y, el contenido de los discursos tuyo y de González Bueno ha calado en esa base accionarial tan importante que somos los accionistas-clientes.
Aquello que, durante el tedioso proceso de casi año y medio, habéis repetido en múltiples ocasiones: "el Sabadell tiene mas recorrido y puede crear mas valor y riqueza en solitario", ha fomentado seguridad y ánimo, lo que ha sido determinante en la decisión de todos nosotros.
El recuento, tras la batalla, nos indica que hemos dejado algunas plumas, como son los gastos excesivos y la pérdida del británico TSB, pero consideramos que han sido herramientas necesarias para el éxito, sin embargo, como muy bien sabes, un Banco es un poco de dinero y mucha confianza, y si ésta flojea, acaban sobreviniendo las dificultades para la entidad, así que, una vez eliminada la distracción de la OPA hostil y que ya han pasado los días de vinos y rosas, llega el momento de cumplir con más ímpetu los compromisos prometidos durante el proceso y centrarse en llevar a buen puerto el plan estratégico 2025-2027 con el objetivo de crear ese valor acordado para los accionistas, empleados y la sociedad ciudadana en general. Es el momento del "res non verba, verba volant".
Los accionistas minoritarios, ese activo tan importante del Sabadell, estaremos expectantes y vigilando que el target se cumpla, así que a ti y a tu equipo os deseo la mayor suerte del mundo en esta nueva e importantísima etapa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Brutal agresión a un policía gijonés al socorrer a una joven a la que estaban manoseando dos hombres en una discoteca de Oviedo
- Un oso arrasa el colmenar del líder del PP asturiano en Cangas del Narcea: 'Sabía que este día podía llegar
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de siete metros
- Juan Gutiérrez Nieto, el empresario que fue niño churrero en Asturias: 'En La Pereda vivimos en una cuadra, echaron a los cerdos para que entráramos
- Por qué Asturias ha tenido mucho que ver en la propuesta de Pedro Sánchez para acabar con el cambio horario
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- Así afectará la nueva borrasca a Asturias: lluvia y fuertes rachas de viento (pero sigue el calor)