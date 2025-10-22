Al presidente del Sabadell

Querido Oliu. La felicitación que privadamente te envié hace unos días por el fracaso de la OPA, la hago también pública a través de esta nota, pues considero que el resultado obtenido se debe, en una parte muy importante, a la brillante estrategia y esfuerzo de tu equipo de alta dirección liderado por ti.

También es cierto, todo hay que decirlo, que ha habido algo de suerte al fracasar la expectativa de los grandes accionistas –los fondos de inversión– que no acudieron a la OPA pensando que, en el primer intento, el BBV alcanzaría mas del 30% –pero menos del 50– y se vería obligado a una segunda con un precio mas alto, al que si pensaban adherirse.

El caso es que el resultado favorable ahí está y una buena parte del mérito también hay que atribuírsela a ese ejército de accionistas particulares minoritarios, entre los que me cuento, que mantenemos alrededor de un 42% del Sabadell y hemos rechazado de plano la oferta. El por qué ya lo sabes, la fidelidad es un concepto basado en la confianza y, el contenido de los discursos tuyo y de González Bueno ha calado en esa base accionarial tan importante que somos los accionistas-clientes.

Aquello que, durante el tedioso proceso de casi año y medio, habéis repetido en múltiples ocasiones: "el Sabadell tiene mas recorrido y puede crear mas valor y riqueza en solitario", ha fomentado seguridad y ánimo, lo que ha sido determinante en la decisión de todos nosotros.

El recuento, tras la batalla, nos indica que hemos dejado algunas plumas, como son los gastos excesivos y la pérdida del británico TSB, pero consideramos que han sido herramientas necesarias para el éxito, sin embargo, como muy bien sabes, un Banco es un poco de dinero y mucha confianza, y si ésta flojea, acaban sobreviniendo las dificultades para la entidad, así que, una vez eliminada la distracción de la OPA hostil y que ya han pasado los días de vinos y rosas, llega el momento de cumplir con más ímpetu los compromisos prometidos durante el proceso y centrarse en llevar a buen puerto el plan estratégico 2025-2027 con el objetivo de crear ese valor acordado para los accionistas, empleados y la sociedad ciudadana en general. Es el momento del "res non verba, verba volant".

Los accionistas minoritarios, ese activo tan importante del Sabadell, estaremos expectantes y vigilando que el target se cumpla, así que a ti y a tu equipo os deseo la mayor suerte del mundo en esta nueva e importantísima etapa.