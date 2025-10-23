Cuando Bruselas escucha al campo y mar asturianos

Esta semana, frente al Parlamento Europeo en Estrasburgo, cientos de agricultores de toda Europa han levantado la voz una vez más contra la reforma de la Política Agraria Común que la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa. Desde el Partido Popular Europeo hemos querido acompañarlos y mostrar nuestro apoyo a un sector que confía en nosotros para defender su modo de vida.

Convocados por las principales organizaciones agrarias europeas, nuestros agricultores han advertido de que el plan de desechar los dos pilares de la PAC supondría aún más burocracia y menos previsibilidad. Sería, además, una amenaza directa para el desarrollo rural y la competitividad europea. "Si no tenemos seguridad alimentaria en Europa, hablar de defensa europea no tiene sentido", recordaba muy bien nuestra portavoz de Agricultura en Bruselas, Carmen Crespo.

La anunciada reforma de la PAC plantea una seria amenaza: un fuerte recorte de las ayudas europeas que hoy benefician directamente a regiones como Asturias –la PAC, el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo de Cohesión y el Fondo de Pesca–. Además, propone su integración en un Fondo Único gestionado por el gobierno central, siguiendo el modelo de los fondos de recuperación de la pandemia, cuyo resultado en España todos conocemos. Esta fórmula abriría la puerta a que haya países que destinen más fondos que otros a sus ganaderos y agricultores, y se consagraría la desigualdad. En Asturias, asuntos clave, como la modernización del sector agrario –incluida la incorporación de los jóvenes–, el respaldo a las razas autóctonas y el futuro del sector pesquero estarían en grave peligro.

Ese presupuesto exige la aprobación de los Gobiernos de los 27, así que le hemos pedido reiteradamente a Sánchez que defienda a nuestro sector primario en el Consejo. Ya que no podemos confiar ciegamente en su apoyo, y dado que las autoridades del Principado parecen estar en otras batallas, es urgente superar la dejadez y la incompetencia y llevar estas preocupaciones al corazón del barrio europeo. Por eso, la semana pasada vino a Bruselas mi compañero, amigo y presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo.

Juntos mantuvimos reuniones con los comisarios de Agricultura y Pesca. Con Costas Kadis, comisario de Pesca, abordamos los temas que más preocupan a nuestras cofradías, aquellas que hace apenas un año vinieron a visitarnos a Bruselas y a quienes agradezco de corazón su colaboración y su pasión por defender nuestro mar.

Le trasladamos dos inquietudes muy claras: el futuro del fondo de pesca y las zonas marinas vulnerables. En primer lugar, insistimos en la necesidad de mantener un presupuesto propio y diferenciado para la pesca, que preserve la cuantía actual y garantice la viabilidad de nuestros pescadores. No se trata de un lujo, sino de una cuestión de supervivencia para la flota asturiana.

En cuanto a las zonas marinas vulnerables, pedimos que se elimine la prohibición del palangre en esas áreas –lo que en Asturias conocemos como pesca de pincho– puesto que es una técnica artesanal y selectiva que no daña el fondo marino. Además, la Comisión quiere ampliar las 87 zonas actuales a 116, lo que afectaría a un tercio de nuestras aguas y al 80 % de la flota asturiana. Por eso pedimos al comisario Kadis que reconsidere esta medida y que, en cualquier caso, excluya el palangre de la prohibición en las zonas actuales antes de ampliar su número.

La otra reunión importante fue la que mantuvimos con Christophe Hansen, comisario de Agricultura, que escuchó de la mano de Álvaro Queipo las especificidades de la agricultura y la ganadería asturianas. Se trata de un modelo ancestral y tradicional, basado en explotaciones pequeñas y familiares, muy distinto de los sistemas de producción dominantes no solo en otras regiones de España, sino también en buena parte de Europa.

Durante el encuentro, le trasladamos nuestro rechazo a los recortes presupuestarios. A corto plazo, Queipo también pidió en Bruselas que el Gobierno español apoye la propuesta del Partido Popular para tramitar con urgencia las medidas de simplificación de la PAC previstas para 2026. En Asturias, esta simplificación repercutiría en los pastos permanentes, lo que permitiría que casi la totalidad de los ganaderos que reciben ayudas de la PAC se vieran favorecidos.

Llevar Asturias a Bruselas es esto: hablar de los problemas concretos, proponer soluciones, frenar el maltrato al campo, parar los recortes, facilitar la incorporación de los jóvenes y acabar con la incertidumbre. Llevar Asturias a Bruselas es, en definitiva, tener presencia y voz aquí y allí.

Pero también es llevar Bruselas a Asturias, para que quienes toman las decisiones conozcan de primera mano nuestra realidad. Por eso, invitamos a ambos comisarios a visitar la tierrina, a ver sobre el terreno los retos de nuestro sector primario y a entender que detrás de cada cifra y de cada reglamento europeo hay personas, mucho esfuerzo y un futuro en juego.