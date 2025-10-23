Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Pedro de Silva

Pedro de Silva

¿Campaña?, ¿qué campaña?

Siguiendo el consejo de Sanidad al estar por edad dentro de la "población diana" llamo a mi centro de salud pidiendo cita para las vacunas de gripe y covid, y me la dan para 20 días después. Pregunto si es normal el retraso y el interlocutor farfulla algo de que mi enfermera "está con unos días". Pregunto si no me las puede poner otra y dice que no. Al verlo extraño voy al centro de salud y me dicen que es la primera fecha que tiene la enfermera, debido a muchas citas, "días", etcétera. Insisto en que sea otra, de las muchas del centro, pues si la mía está de descanso y esto es una campaña tendrá sustituta. Me dicen que no, y que "he tenido mala suerte". Voy en busca de una farmacia para que al menos me pongan la de la gripe y acortar mi mala suerte, pues cuando ésta viene, viene. Doy con una donde la tienen, pero no están autorizados para ponerla. Así que cruzo los dedos y a esperar.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
  2. Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
  3. Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
  4. La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
  5. El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
  6. Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
  7. Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
  8. La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”

Olor a quemado en todo Gijón por un incendio forestal que se reavivó en el Monte Areo: "Es enorme y avanza muy rápido"

Olor a quemado en todo Gijón por un incendio forestal que se reavivó en el Monte Areo: "Es enorme y avanza muy rápido"

El Principado invierte 47.000 euros en mejorar la defensa de los puertos de Tapia y Puerto de Vega

El Principado invierte 47.000 euros en mejorar la defensa de los puertos de Tapia y Puerto de Vega

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del miércoles 22 de octubre de 2025

La Cofradía del Desarme pide que el psicoesteta Ramiro Fernández sea nombrado Hijo adoptivo de Oviedo

La Cofradía del Desarme pide que el psicoesteta Ramiro Fernández sea nombrado Hijo adoptivo de Oviedo

¿Campaña?, ¿qué campaña?

Cuando Bruselas escucha al campo y mar asturianos

A Ramón Maciá

El desembarco en Asturias de las universidades privadas

Tracking Pixel Contents