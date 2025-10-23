Opinión
¿Campaña?, ¿qué campaña?
Siguiendo el consejo de Sanidad al estar por edad dentro de la "población diana" llamo a mi centro de salud pidiendo cita para las vacunas de gripe y covid, y me la dan para 20 días después. Pregunto si es normal el retraso y el interlocutor farfulla algo de que mi enfermera "está con unos días". Pregunto si no me las puede poner otra y dice que no. Al verlo extraño voy al centro de salud y me dicen que es la primera fecha que tiene la enfermera, debido a muchas citas, "días", etcétera. Insisto en que sea otra, de las muchas del centro, pues si la mía está de descanso y esto es una campaña tendrá sustituta. Me dicen que no, y que "he tenido mala suerte". Voy en busca de una farmacia para que al menos me pongan la de la gripe y acortar mi mala suerte, pues cuando ésta viene, viene. Doy con una donde la tienen, pero no están autorizados para ponerla. Así que cruzo los dedos y a esperar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Fallece un trabajador en una ganadería gozoniega tras caer de una altura de cinco metros
- Las personas que vivan con personas mayores de 65 años se beneficiarán con un pago de Hacienda de 1.150 euros
- La alerta de Valdesoto, 'Pueblo Ejemplar' 2025, por una estafa para la comida popular del sábado con la Familia Real: “Andan pidiendo dinero por las casas...
- El mapa de la riqueza en los hogares de Asturias: así son las zonas con mayor y menor renta de la región... ¿cómo es la tuya?
- Las claves de la ampliación del peaje del Huerna (por más de 1.500 millones de euros): Bruselas pone el foco en un asesor contratado por el Gobierno de Aznar
- Llevaban cien kilos de hachís en la autopista con destino a Oviedo: detenidas 31 personas en la 'operación Vildas' contra el tráfico de drogas
- La escritora estadounidense que encontró en Oviedo su “lugar en el mundo”: “Es una ciudad muy acogedora y tranquila”