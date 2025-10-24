Opinión
Un fantasma necesario
Llamamos "memoria histórica" a la que ha quedado sepultada y conviene aflorar, por justicia pero también como terapia. A veces no es tan antigua, sino lo bastante intensa como para que la hayamos enterrado bien abajo. ¿Habrá ocurrido con "la España de ETA", el tiempo aún reciente pautado por los golpes del grupo terrorista?. Esa idea me viene al ver el soberbio filme de Agustín Díaz Yanes "Un fantasma en la batalla", que cuenta la gesta de una joven Guardia Civil infiltrada en la banda 12 años, desde principios de los 90 a 2004. Un filme seco, austero, sin grasa ni la menor retórica cinematográfica, que también parece de otro tiempo por su realismo, haciendo relucir algo hoy tan raro como el arte de contar. Impresiona al que ha vivido esos tiempos y ayuda a no olvidarlos. Recordar hace falta hasta para pasar página; sobre todo para esto. Sobre el olvido nada firme se puede construir.
