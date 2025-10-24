Reflexión irreverente sobre la manifestación contra el peaje

Ha pasado más de medio siglo. Me sitúo en el intervalo de los años 1972-1974, trabajando en Sadei junto a Pedro Piñera.

Acabábamos de publicar un articulo, firmado conjuntamente en "Asturias Semanal", en el que relatábamos las bondades del anteproyecto de una autovía nueva (la actual A-66) cuyo promotor fundamental era D. Jose López Muñiz, presidente entonces tanto de Sadei como de la Diputación Provincial, y por lo tanto jefe de ambos.

Además habíamos realizado un análisis comparativo del anteproyecto citado con otro promovido por la Delegación Regional de Carreteras, denominado "La Variante", menos ambicioso y una solución que nos parecía parcial e insuficiente dado que salía de media ladera y aprovechaba parte de la carretera nacional tradicional.

Recibimos una llamada telefónica de la cúpula de la Delegación Regional de Carreteras y se nos cita a una reunión en su sede, en el edificio de la Plaza de España.

En la Delegación Regional , y en una reunión tensa desde el inicio, se nos trató con una gran desconsideración dialéctica, con multitud de opiniones de autoridad pero sin argumentos sólidos, o al menos esa fue nuestra percepción, que lograran mover nuestra opinión de que "La Variante" no suponía una opción adecuada a las necesidades futuras de Asturias.

Posteriormente, en fechas en las que la tensión seguía formando parte de nuestras vidas y opiniones, Pedro y yo en comandita, preparamos otro artículo nonato que entregamos a "Asturias Semanal", en el que defendíamos la propuesta de la autovía, pero introducíamos un apartado adicional en el que se señalaban los potenciales efectos indeseados pero nocivos que podría acarrear el establecimiento del peaje para la competitividad de la economía, ademas de su carácter poco facilitador del objetivo fundamental subyacente en el proyecto; su carácter instrumental para lograr la desperificación de la región.

Recibimos una llamada telefónica de D. Jose López Muñiz, nuestro jefe, que nos transmite que tienen en su poder las "galeradas" de nuestro artículo al tiempo que nos cita en su casa –un ático en el edificio de calle Santa Susana esquina a Marqués de Santa Cruz– para hablar sobre el tema.

No hubo conversación pero sí una amenaza: "antes de que llegue a Guarnizo ( su casa en Cantabria donde normalmente pasaba los fines de semana), necesito saber que han quitado el apartado sobre el peaje".

No dimos nuestro brazo a torcer. El artículo no sobrevivió a la presión y no vio la luz. Fin de la micro historia.

Con estos breves apuntes trato de reflejar el hecho de que Pedro Piñera y yo fuimos quizás unos adelantados en el hecho de tomar conciencia de la potencial perversidad del peaje antes aún de su nacimiento y puesta en práctica. Por eso mismo siempre me manifesté a favor de su supresión y conocedor de su finalización en 2021 me indignó que en 2010 el tándem Aznar-Álvarez-Cascos prorrogase su vigencia nada menos que hasta 2050, sin que conozcamos una "exposición de motivos" aclaratoria y justificada de esta decisión.

Así que creo que al igual que entiendo y creo razonable la incorporación del PP a la protesta, debería de ser al menos lo suficientemente cortés como para reconocer su responsabilidad política en la situación heredada.

Ahora, ante el éxito indiscutible de la convocatoria convocada por Alianza por los Infraestructuras me exijo un análisis pausado, y si lo logro ponderado, de como en un momento de la máxima polarización en la sociedad y la política se produce una situación de cuasi absoluta conjunción política, partidaria, sindical e institucional por un objetivo. Entiendo que ademas de la indiscutible legitimidad, el carácter transversal del tema y otras cualidades más, el hecho de "tirar con pólvora ajena", no deja de ser un ungüento que funciona hasta en la heterogeneidad de sentimientos y objetivos, dado que la parte alícuota que nos corresponde como asturianos pagar del monto global –tanto si es milmillonaria la cifra como si resulta una cantidad menor– será extraordinariamente reducida ya que la pagará el Estado y por tantó, a la postre, todos los españoles.

Creo , también, que la legitimidad de las acciones emprendidas puede ir perfectamente de la mano de una crítica sobre como se ha conducido "la gestión del problema".

A ello dedicaré unas sucintas reflexiones muy personales, exclusivamente para abrir el análisis a otras preocupaciones y problemas preexistentes.

1.- Me cuesta entender como se ha podido producir tal desencuentro entre el Principado y el Ministerio de Transportes. No tengo información, pero el resultado de la disociación institucional-política sobre el tema me resulta incomprensible.

2.- Parece inexcusable tratar de evaluar una aproximación de orden financiero sobre el orden de magnitud de la operación que se propone –hay fuentes que hablan de cifras milmillonarias y otras de cifras sensiblemente menores– así como del tiempo procesal derivado de una reclamación por parte de la concesionaria.

3.- Otra cuestión tendría que ver con la posibilidad de esperar a la resolución judicial del Tribunal de la UE, y su ratificación de la ilegalidad de la ampliación señalada por la Comisión, órgano ejecutivo de la Unión.

Por último y sin minusvalorar el problema del peaje, invito a reflexionar sobre una potencial asignación de fondos financieros en una situación hipotética de disponer de la cifra total del coste del rescate para su uso en las inversiones prioritaria que podría seleccionar y acometer el Principado.

Seleccionaríamos, entre otros, por ejemplo: una conexión adecuada y moderna al Suroccidente, el Corredor del Navia, la conexión Zalia-Puertos, la modernización y alargamiento de la Autovía del Nalón hasta Laviana, la mejoría de cercanías, etc.

Y, en otro orden, las inversiones en sanidad y educación que fortalecerían a ambos sistemas.

Es este un ejercicio sin coste que puede ayudar a elegir las prioridades, salvo claro que "tiremos con pólvora ajena".

No me hagan mucho caso, mis reflexiones les van a ayudar muy poco. Sin embargo si no lo han hecho, les recomiendo la lectura de un articulo ponderado, objetivo y que describe primorosamente el tema que nos ocupa; el periodista es Vicente Montes (LNE, 19.10.25). De el recojo los 2 párrafos con los que cierro mi articulo: "las soluciones llegarán antes por la vía del diálogo que por la confrontación", "la demanda sobre él Huerna necesita de interlocutores ajenos a las lecturas políticas que puedan negociar plazos, condiciones y una hoja de ruta que, seguramente será más larga de lo que pueda parecer hoy. Y, para eso hay que sentarse con Oscar Puente".

Totalmente de acuerdo.