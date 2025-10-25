Opinión
La corte, al completo
La corte aristocrática de la vieja monarquía es solo historia (y no es poco). Desenroscarla de la Corona fue uno de los aciertos de la nueva monarquía de Juan Carlos I, aunque la sustituyó por una pequeña corte personal de amigos de confianza, no siempre los mejores. Pero la corte en sí, formada por los primeros círculos del poder económico, mediático, académico y profesional, con incrustaciones políticas -temporales o no- y algún adorno floral de la intelectualidad, está en buena forma, y su enganche a la Corona es la Fundación Princesa. No todos sus miembros se conocen entre ellos, pero no por esto lo dejan de ser. La novísima monarquía de Felipe VI preserva el equilibrio mediante cierto sesgo progre de una segunda cámara, el círculo de los premiados, aunque todavía poco hecho. El pleno de ambas cámaras, jaleado por un entorno popular, es estos días la corte portátil de Oviedo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Quienes hayan trabajado menos de 25 años serán beneficiados por la Seguridad Social con años de cotización sin trabajar para que la cuantía de la pensión no se vea perjudicada
- Todas las IMÁGENES de la llegada de la Familia Real y los invitados al concierto de los premios "Princesa de Asturias"
- El incendio del Monte Areo se acerca a zonas pobladas de Gijón y desalojan a medio centenar de vecinos: 'Es enorme y avanza muy rápido
- Baño de cariño y aplausos en Oviedo para la Familia Real en el concierto de los premios 'Princesa de Asturias': 'Nos encanta esto
- Noche tensa por las llamas en Gijón, con cincuenta evacuados y el fuego devorando el Monte Areo: 'Nunca antes pasó algo así
- EN DIRECTO: El gran día de los premios 'Princesa de Asturias' arranca en el Reconquista con la presencia de la Familia Real, invitados y los galardonados
- Los dos nuevos restaurantes de Asturias en la última lista top de Michelin (con guiño a los Premios “Princesa” incluido)
- Tragedia en la carretera: fallece un hombre en la Variante de Avilés