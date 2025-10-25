Opinión
Respeto
Sobre la corrupción institucional y sus efectos en la sociedad
Lo peor no es lo que hacen. Cuando se nos atoran los oídos con los problemas de la corrupción institucional, se produce una sensación de decepción de la que es difícil sustraerse. Es que los ciudadanos hemos depositado nuestra confianza en las personas que tienen el cometido de dirigir nuestro país. Y eso no depende de las simpatías políticas personales.
Una vez existe un gobierno, damos por hecho que harán su tarea de acuerdo con su programa, pero a favor del pueblo. Sabemos que existe una oposición que tiene el deber de decir que ellos lo harían mejor, porque su programa se ajusta más a las necesidades del pueblo, pero cada grupo defiende que el acierto esta de su lado.
Llegados asuntos como los que nos afectan, en los que queda en entredicho la honradez de quienes nos dirigen, se nos derrumban las convicciones y eso no hay dinero que lo pague ni oposición que lo repare con palabrería. Nos encontramos obligados a replantearnos nuestros principios y ya no tenemos edad para ello, porque los que tenemos son fruto de toda una vida.
Así que estos que no tienen ningún respeto a nuestra ideología y nos la destruyen, lo peor no es lo que hacen, es lo que nos hacen y no merecen en absoluto nuestro respeto.
