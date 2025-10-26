Desde 1608

La Universidad de Oviedo se fundó en 1608 gracias a los dineros que había dejado para ello, al morir 40 años antes, su fundador, el clérigo de categoría, natural de Salas, Fernando Valdés Salas. Es de suponer que, en esos 40 años de retraso, mucho se hablaría sobre qué hacer y dónde, pero el caso es que se acabó por construir el edificio que conservamos como sede fundacional tras más de 400 años.

Al principio, y durante tres largos siglos, la Universidad estuvo limitada a docentes y discentes del género masculino, porque las mujeres no teníamos entidad para la mayoría de las cosas.

Entrado el siglo XX, y muy poco a poco, fueron entrando mujeres a las tres únicas facultades que existieron hasta pasada la mitad del siglo (Derecho, Ciencias y Filosofía y Letras). Vino luego la proliferación de alumnos, titulaciones y facultades, repartido todo en multitud de edificios, heredados algunos y construidos otros a propósito, por todo Oviedo, así como en Mieres y en Gijón. La institución, felizmente, goza de buena salud.

Y ahora, 40 años después de que se aprobara la famosa Ley de Reforma Universitaria, vienen las universidades privadas, por las que nadie había preguntado. No parece que en estos 40 años se haya debatido sobre qué hacer y dónde, como se hizo en tiempos de Valdés Salas, para alumbrar un proyecto no improvisado, nacido para perdurar.

Pero tampoco hace falta que tardemos 40 años en alumbrar el museo de la ciudad...