Opinión
La ciencia en un tuit: Anticoncepción a demanda
Bill Gates sostiene que "toda persona tiene derecho a elegir cuándo quiere empezar a formar una familia". Con esta premisa, propuso al investigador del MIT Robert Langer la creación de un anticonceptivo que pudiera activarse y desactivarse según la voluntad de la usuaria. Gracias al trabajo de Langer y su equipo de colaboradores, esta idea se está materializando en un diminuto chip, diseñado para implantarse bajo la piel de la mujer. El dispositivo puede funcionar durante unos 16 años, aproximadamente la mitad del periodo fértil de la mujer, y destaca por su capacidad de ser controlado a distancia mediante un mando. Así, permite gestionar de manera precisa y voluntaria la posibilidad de embarazo. El chip actúa liberando Levonorgestrel, una sustancia que impide la ovulación.
