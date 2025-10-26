El magnesio en la salud

No sé si alguien se acuerda de Ana María Lajusticia. Fue una química que un día descubrió que se alimentaba deficientemente y concluyó que esa era la causa de la diabetes tipo II que la diagnosticaron a los 43 años. Se propuso corregirla y, basada en sus conocimientos de la química, dedujo que, entre otras cosas, necesitaba magnesio. Con la nueva dieta curó su diabetes y una artrosis que la había obligado a llevar un corsé durante más de 20 años.

Su experiencia la llevó a convertirse en un paladín de la aportación de micronutrientes. En "El magnesio, clave para la salud", de 1973, defiende con argumentos pretendidamente científicos los beneficios de ese suplemento que pronto comercializó en diferentes formas. Se vendieron muchos libros, era popular en la radio y televisión incluso se atrevió a conversar, en "La Clave", aquel maravilloso programa del periodista asturiano José Luis Balbín, con Francisco Grande Covián, un médico que había trabajado de Minneapolis en los estudios seminales de dieta y colesterol. Con argumentos sólidos trató de desmontar las flacas teorías de Lajusticia, una indocumentada y una farsante, acabó diciendo de ella Grande.

El magnesio es un mineral que se almacena mayormente en el hueso, solo el 1% está en la sangre. La regulación –no tengo claro que exista un termostato cerebral que defina el nivel– dependería de la absorción en el intestino, la entrada y salida en el hueso y la excreción por el riñón.

Lo que está claro es su importancia en la fisiología. Es cofactor en más de 300 reacciones enzimáticas, incluyendo síntesis de ATP, ADN y ARN; participa en la transmisión nerviosa, en la contracción/relajación muscular y en la mineralización ósea, entre muchas. Es sensato pensar que puede haber déficit si el aporte es insuficiente o las pérdidas son excesivas. Las consecuencias posibles son muchas. Como está involucrado en la contractura muscular, se especula sobre su papel en los calambres.

El calambre es una contractura muscular involuntaria producida por una descarga nerviosa inapropiada. No es un problema muscular sino de transmisión nerviosa. Se manifiesta con dolor y un endurecimiento y acortamiento del músculo o grupo muscular afectado. Los sufren con frecuencia las embarazadas y las personas mayores, preferentemente en la cama. No hay causa aparente en estos casos.

El ejercicio intenso, sobre todo en ambientes calurosos, puede producirlos, teóricamente por fatiga, deshidratación y pérdida de electrolitos. Hay muchas más causas y circunstancias, estas son las que más afectan a la población sana.

No está claro cómo evitar los calambres de la embarazada y del adulto mayor. Los ejercicios de estiramiento son siempre recomendables, así como los de fortalecimiento muscular, pero no aseguran que con ellos se tendrán menos calambres. Se puede acortar la duración mediante un estiramiento progresivo del músculo afectado. Los asociados al ejercicio intenso y mantenido se pueden evitar o reducir moderando la demanda y reponiendo líquidos y sales minerales. A pesar de todo, como podemos ver en los partidos de fútbol que se alargan, estos deportistas bien entrenados acaban padeciéndolos: ¿les vendría bien tomar regularmente suplementos de magnesio?

El magnesio se encuentra en muchos alimentos, su contenido es alto en los frutos secos, también abunda en los vegetales verdes. El plátano es un alimento talismán. Su contenido en magnesio es 27 mg por 100 gramos, los higos secos tienen 68 y no digamos las almendras, 300.

Se han hecho varios estudios, siempre con números pequeños y con diferentes tipos de suplemento de magnesio, en sujetos que sufren calambres regularmente. Una revisión realizada en 2020 por una agencia fiable, Cochrane, concluye que no hay evidencia suficiente como para decir que son o no útiles. Un año después se publicó un ensayo realizado en Ucrania. Está bastante bien hecho. En el día 30, primera visita, se habían reducido el número de episodios de manera similar en ambos grupos. A partir de ahí, en los que tomaban placebo se mantuvo el número de calambres semanales mientras que en los que tomaban óxido de magnesio monohidratado seguían bajando. Al final, el placebo redujo el 41% los calambres y el magnesio el 64%, diferencias significativas.

Tengo varias reservas respecto a la posible recomendación de tomar magnesio. La primera es la dosis en el preparado. Al no ser un medicamento, no hay control sobre cuánto principio activo realmente contiene ni siquiera qué contiene. Cuando se analizan en el laboratorio los suplementos dietéticos uno se encuentra con sorpresas. La segunda es la fórmula que facilita más o menos la absorción. Los investigadores se aseguraron de que el óxido de magnesio monohidratado se absorbía bien y llegaba bien a las células. Otros no lo sé.

Las anécdotas son múltiples. Me decía una persona que en una marcha en bici notó calambres y, sin detenerse, disolvió en la boca una pastilla de magnesio, con lo que desaparecieron. Otra me comentó que desde que toma magnesio al acostarse dejó de tener calambres. Si fueran útiles, más que suplementos, una dieta rica en magnesio es lo más sensato en los que tienen calambres.