Queridos vecinos de Valdesoto, įvaya día precioso que nos habéis regalado! Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo. Mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio. La primera vez que lo hicisteis yo ni había nacido. Pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura.

Acabamos de verlo en la muestra que nos habéis ofrecido de cómo era la vida hace muchos años. Y lo que más me ha impresionado es la recuperación, que ya habéis conseguido consolidar, de los sidros y les comedies. ¡Vaya mérito tiene que cada mes de enero pongáis en marcha esa mascarada invernal! Y me encanta ver a mujeres haciendo de sidros, pegando saltos como la mejor con las varas de avellano y los cencerros. ¡Y el ingenio que le echáis a los textos de les comedies! Escuchaba a una valdesotina que decía que sois "muy apañaos, que tenéis el teatro en vena". ¡Y desde luego ya lo veo! Pero es que lleváis la comedia, la ironía y el sarcasmo y los subís a les carroces. Vamos, que rizáis el rizo. Porque si ya es impresionante ver esas obras de arte sobre ruedas, encima os ponéis a representar escenas de todo tipo en cada parada del desfile durante las fiestas de San Félix.

Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano, acabamos de verlo con los guajes de Los Escolinos.

Aquí no os aburrís y da gusto ver no sólo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos. Cuidáis a vuestros mayores, que participan con entusiasmo en cada actividad; fomentáis el automovilismo, no os olvidáis de la música ni de la gastronomía, habéis contribuido al éxito de la impresionante Senda de Valdesoto, conserváis vuestro patrimonio arquitectónico y os apasionáis con vuestro Valdesoto Club de Fútbol. Y hasta me han dicho que sois ejemplo de convivencia con esa peña en la que os juntáis oviedistas y sportinguistas.

Valdesoto está lleno de vida. įSalta a la vista! Y como dice mucho Manolin Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu! Vamos, que aquí estamos muy bien. Gracias por acogernos y por hacer de este día un recuerdo precioso.