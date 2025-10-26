Opinión
Leonor de Borbón
El mejor espíritu asturiano
La visita de los Reyes y sus hijas a Valdesoto concluyó ayer en un escenario colocado en el prao que habitualmente acoge las fiestas, donde se ofrecieron los discursos. Leonor alabó el espíritu participativo de la parroquia y Ángel García, alcalde de Siero, destacó la transformación que atraviesa el concejo. Pepín García, presidente del grupo de teatro San Félix, mostró su orgullo en nombre de todos los vecinos con una intervención en asturiano
Queridos vecinos de Valdesoto, įvaya día precioso que nos habéis regalado! Estamos aquí porque quiero que todo el mundo sepa lo acogedores, cariñosos y ejemplares que sois. Lo habéis demostrado durante mucho tiempo. Mucho antes de que presentarais por primera vez la candidatura a este premio. La primera vez que lo hicisteis yo ni había nacido. Pero creo que ha merecido la pena la espera y la paciencia para ver ahora todo lo que habéis logrado con el esfuerzo colectivo y el modo en que los vecinos os unís para poner en valor vuestras tradiciones y vuestra cultura.
Acabamos de verlo en la muestra que nos habéis ofrecido de cómo era la vida hace muchos años. Y lo que más me ha impresionado es la recuperación, que ya habéis conseguido consolidar, de los sidros y les comedies. ¡Vaya mérito tiene que cada mes de enero pongáis en marcha esa mascarada invernal! Y me encanta ver a mujeres haciendo de sidros, pegando saltos como la mejor con las varas de avellano y los cencerros. ¡Y el ingenio que le echáis a los textos de les comedies! Escuchaba a una valdesotina que decía que sois "muy apañaos, que tenéis el teatro en vena". ¡Y desde luego ya lo veo! Pero es que lleváis la comedia, la ironía y el sarcasmo y los subís a les carroces. Vamos, que rizáis el rizo. Porque si ya es impresionante ver esas obras de arte sobre ruedas, encima os ponéis a representar escenas de todo tipo en cada parada del desfile durante las fiestas de San Félix.
Es muy bonito comprobar cómo habéis conseguido transmitir a los más pequeños los valores y el mejor espíritu asturiano, acabamos de verlo con los guajes de Los Escolinos.
Aquí no os aburrís y da gusto ver no sólo el cuidado y el fomento de vuestras costumbres, sino que también os afianzáis en un presente que mira lejos. Cuidáis a vuestros mayores, que participan con entusiasmo en cada actividad; fomentáis el automovilismo, no os olvidáis de la música ni de la gastronomía, habéis contribuido al éxito de la impresionante Senda de Valdesoto, conserváis vuestro patrimonio arquitectónico y os apasionáis con vuestro Valdesoto Club de Fútbol. Y hasta me han dicho que sois ejemplo de convivencia con esa peña en la que os juntáis oviedistas y sportinguistas.
Valdesoto está lleno de vida. įSalta a la vista! Y como dice mucho Manolin Hevia, ¡Valdesoto es un pueblo afayadizu! Vamos, que aquí estamos muy bien. Gracias por acogernos y por hacer de este día un recuerdo precioso.
