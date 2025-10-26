Un pueblu amante de lo rural

Igual tendría d’empezar estes palabres con un "por fin", porque costónos casi venti años consiguir l’oxetivu de que Valdesoto fuera nombráu "Pueblu exemplar d’Asturies", pero casi prefiero dicir gracies.

Gracies, por supuesto, al xuráu que tien cada añu un llabor más difícil, porque toos y caún de los pueblos candidatos tienen méritos suficientes pa ser "Pueblu exemplar" y nun lo ponemos nada fácil.

Gracies a la Fundación Princesa d’Asturies por instaurar y caltener esti premiu que fai que toos y caún de los pueblos d’Asturies queramos ser meyores, que nos esforcemos por meyorar día a día. Gracies a toos y caún de los vecinos de Valdesoto, a los d’hoi y a los d’ayer. Especialmente a esos que yá nun tán, que nos quedaron pel camín pol lóxicu devenir de la vida.

Gracies a los críos, a los escolinos, porque son el futuru de Valdesoto. ¡Y qué futuru! Da gustu trabayar con ellos, más de cincuenta críos que van cada día a la escuela y que vienen emburriando con fuerza, con muncha fuerza. Esti premiu ye especialmente pa ellos, porque nellos ta’l relevu natural. Esi devenir de la vida llevarálos nunos años a asumir responsabilidaes y la nuestra obligación como vecinos ye inculcá-yos lo que ye Valdesoto.

En realidá, yá nacen con ello. Ensin danos cuenta integrámoslos en Les Carroces, nos Sidros y Les Comedies, igual que nel restu d’asociaciones y colectivu. Y saliéronnos reivindicativos. Pongo un exemplu: repiten una y otra vez, y van repitir hasta consiguilo, que quieren que se termine d’arreglar el so cole. Y son mui insistentes, ¿ónde lo veríen?

Gracies a les asociaciones y colectivos de Valdesoto. Nesti prau del Palaciu, o de la fiesta, tán hoi les nuestres carroces, cual anfiteatru de la vida. Y ye que les carroces en Valdesoto tienen vida, como vida tienen toes y caúna de les asociaciones de vecinos, de festexos, deportives, de mayores, culturales, folclóriques o teatrales, y que con esi trabayu diariu y colectivu fixéronnos merecedores d’esti premiu. Por nun baxar la cabeza, el siguir trabayando, el saber que dalgún día llegaría.

Y gracies a toos aquellos qu’ensin ser de Valdesoto acompañáisnos en cada actividá que facemos, en cada fiesta que tenemos. A toos los qu’ensin ser d’equí ayudáisnos día a día a vivir Valdesoto. A toos aquellos que nos visitáis el llunes de carroces o el domingu de Sidros y Comedies; a los que disfrutastis y arropáis al grupu de teatru San Félix o a los que conocéis, caminando peles sos siendes, los nuestros horros y paneres, los nuestros palacios y casones. Toos vivís Valdesoto y eso préstanos; préstanos vivir Valdesoto.

Maxestaes, alteces, a lo llargo d’esta mañana enseñámos-yos lo que ye esti pueblu, lo que ye Valdesoto. Un pueblu amante de les sos tradiciones, amante de la cultura y amante d’aquello que vien a llamase la vida nel campu, la vida rural, la vida con un pocu más de tranquilidá. ¡Y qué bien se vive en pueblu! Tenemos les nuestres dificultaes, y habrá que meyorar les nuestres comunicaciones, les nuestres redes d’internet, les nuestres cobertures de móviles, pero seguro que ye posible dende un pequeñu, o non tan pequeñu pueblu del corazón d’Asturies, llegar hasta onde nos lo propongamos. Hoi tratemos d’enseñar talo como somos, por qu’ustedes s’axunten al nuestru lema "Vive Valdesoto". Espero que col esfuerzu de toos y caún de los vecinos lo consiguiéremos, y espero que marchen con una sonrisa d’esti pueblín d’Asturies llamáu Valdesoto y que foi, ye y va ser siempre la so casa.

Gracies por acompañanos nel día de hoi y ¡puxa Valdesoto! n