Opinión
ángel garcía
La transformación de Siero
Es para mí un auténtico honor poder dirigirme hoy a todos vosotros en un momento tan importante para Siero, pero, sobre todo, para la parroquia de Valdesoto.
Hoy celebramos un reconocimiento fruto de 21 años de empeño e ilusión compartida: el Premio al Pueblo Ejemplar que otorga anualmente la Fundación Princesa de Asturias.
Esta distinción llega en un momento de transformación en Siero, donde pasado, presente y futuro se dan la mano para construir un concejo que crece en población, en actividad económica, en empleo y en oportunidades.
Un Siero que ha sabido, y en esta parroquia tenéis uno de sus mayores exponentes, cuidar y recuperar su historia sin renunciar a lo nuevo, afrontando el presente con optimismo e ilusión. Un Siero para vivir, para invertir y para ser feliz.
Porque no se trata solo de un galardón a vuestras tradiciones, sino de un premio al compromiso, la dedicación y el cariño que cada uno de vosotros habéis puesto siempre en este pueblo, y en cómo lo vivís. Sois vosotros los que habéis hecho de Valdesoto un lugar vivo, orgulloso, acogedor y único. Un pueblo ejemplar.
El jurado destacó especialmente el espíritu de colaboración que tiene esta parroquia, y no les falta razón. Habéis sabido mantener vivas nuestras tradiciones, transmitiéndolas de generación en generación. Tradiciones que no son solo recuerdos, sino símbolos de unión, de identidad y de orgullo vecinal. Ahí están los Sidros y Les Comedies, el desfile de les carroces... No son solo fiestas o eventos: son manifestaciones de la historia de Asturias, de vuestra capacidad para trabajar juntos por lo que sentís como vuestro. Son puentes entre generaciones que os unen y os recuerdan quiénes sois y os ayudan a afrontar el futuro.
Pero este premio también reconoce vuestra manera de vivir el día a día, de cuidaros, de ayudaros, de hacer comunidad. Porque lo que da verdadera identidad a un lugar no son solo sus edificios o sus fiestas, sino su gente. Y Valdesoto tiene una gente maravillosa: vosotros.
Permitidme también un recuerdo para quienes ya no están con nosotros, pero fueron parte esencial de este camino, de esta candidatura. Vecinos y vecinas que dedicaron su tiempo y su cariño a esta parroquia… Este reconocimiento también es suyo. Termino dando las gracias a las personas que han trabajado para que hoy Valdesoto brille como nunca. Gracias a la Fundación Princesa de Asturias y al jurado que anualmente falla este galardón por esta distinción.
Nos llena de orgullo, sí, pero también nos compromete a seguir trabajando. Porque ser Pueblo Ejemplar no es un título que se gana un día y ya está, sino algo que hay que cuidar, celebrar y vivir cada día.
En nombre del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Siero, os doy mi enhorabuena más sincera. Os animo a seguir soñando, participando y construyendo juntos un Valdesoto aún más fuerte, más vivo y más ejemplar.
¡Muchísimas felicidades y gracias a todos! n
