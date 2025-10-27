–¡Buenos días, Faustino!

–Serán pa ti.

–¡Waaa! ¡Qué bien sienta dormir una hora más!

–¿Cómo ye, ho?

–Levanteme a les seis, medité, fice yoga, tomé cinco minutinos el sol…

–¿Sol? ¿Qué sol?

–¡Tienes qu’aprovechar la luz natural de la mañana! Mejora tu ritmo circadiano.

–Mi ritmo circadiano vien en tren de cercaníes, Lore, con retrasu.

–Te noto apagáu. ¿Dormisti mal, ho?

–Mal no, dos veces.

–¿Qué, ho?

–Desperté a les trés y pensé: "¡Qué bien, son les dos!". volví dormime, desperté otra vez, y yá nun sabía si yeren les cinco d’antes, les seis de después o les cuatro del futuro.

–Pero bueno, Faustino…

–Viví en trés husos horarios distintos sin moveme del colchón.

–Jobar. ¡Pero si esti cambiu ye’l buenu!

–¿Quién lo dijo?

–Dormimos una hora más.

–Pues el mi reló biológicu nin s’enteró.

–Tienes que disfrutar de la hora extra, Faus, qu’en primavera hai que devolvela.

–¡Qué ganes d’enredar! Lo que tengo ye una sensación d’escuridá…

–Tantu fútbol, nun ganes pa disgustos.

–Además de verdá.

–Tienes qu’activar el filtro de luz roja del móvil.

–¿Pa qué? ¿Pa guasapear con Darth Vader?

–¡Pa que tu cerebro segregue melatonina!

–Mi cerebro lo que segrega ye mala hostia, Lorena.

–¿Quies que te pase un artículo con cinco hábitos p’adaptate al cambéu d’hora?

–No, gracies. Yá tengo unu.

–¿Cuál?

–¡Que nun la cambien!

–L’horariu d’iviernu ye más natural, Faustino. Nun sías neciu.

–¿Por?

–¡Amanez antes, somos más productivos, rendimos mejor…!

–Habla por ti. Yo toi más cansau que’l carteru de los corintios.

–Vaya, ho.

–A mi dame igual cuándo amanezca, si cuando salgo del trabayu yá ye de nueche y el mi cuerpu pídeme pijama y Netflix.

–Na. Eso arréglase con actitú positiva.

–¿Yá tamos con eses mierdes? Nun me calientes, Lorena.

–Lo que tienes ye qu’asumir l’horariu d’iviernu.

–Yá, tia, pero lleva tiempu. Yo toi en shock.

–¿Por?

–Juntóseme la hora de la sidra cola del pigazu.

–¿Y qué ye, que nun faes siesta?

–Sí. Eso ye lo malo, que duérmome na barra del chigre cuando salgo de fiesta.

–Jobar. Pos menuda manera d’aprovechar la hora extra.

