Opinión
Reír por no llorar
Nunca me he fiado de las personas que no se ríen. Pueden ser siesos de pura cepa, solemnes de profesión o calculadores empedernidos. Mi teoría es que si alguien escatima un gesto tan sano como la sonrisa es porque se toma demasiado en serio a sí mismo. O, peor aún, que considera la risa como algo banal. Yo creo, justamente, lo contrario: que la risa es vida. Y un signo de salud emocional. Bastantes obstáculos nos aparecen como para taponar esta vía de aire. Y además el humor ofrece trajes a medida. Los devotos de la ironía pueden apelar al sarcasmo. Los que van un poco crecidos y creen que también la broma puede usarse como arma arrojadiza, suelen apelar al humor de superioridad; o sea, chotearse de las desgracias ajenas. Luego está la tribu de quienes consideran que el mundo y la vida son monumentos al absurdo y por eso se apoyan en el surrealismo. Y, por último, pisando terreno peligroso para estos tiempos, donde los rebaños de ofendidos y los canceladores compulsivos estrechan el terreno de juego, ahí aparecen mis héroes: los practicantes del humor negro. Los francotiradores del tabú, sea cual sea. Por ejemplo, Javier Coronas, elevado hace tiempo al olimpo de los grandes cómicos con su desternillante "Ilustres ignorantes". Hace unos días, en el Festival de Sitges, dejó al público en estado de "shock" al contar el chiste de Hitler y un niño judío, que le dice:
-"Tengo cinco años, voy para seis"
-"Para seis, no", le contesta el Führer.
Después del impacto inicial, mucha gente se carcajeó. También se ríe mucho en los funerales. El humor negro permite digerir cosas infumables. Por ejemplo, el callejón sin salida al que se ven abocados muchos jóvenes, hipermusculados de títulos y formación, pero huérfanos de salarios dignos que les permitan vivir en condiciones. El Roto, uno de los viñetistas más afilados que conozco, dibujaba el otro día a dos estudiantes pidiendo limosna en la calle y diciendo: "En el último curso hacemos prácticas de mendicidad". ¿Humor negro o valle de lágrimas? Yo prefiero reír, la verdad, pero vaya tela. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Habla el 'novio' de Leonor en Valdesoto: 'El Rey me dijo que ya hablaría conmigo
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- EN IMÁGENES: Así fue la llegada de los invitados a los premios "Princesa de Asturias" y su paso por la alfombra azul
- Todos los detalles de la visita de los Reyes a Valdesoto: dos horas para resumir 21 años de esfuerzo por ser 'Pueblo ejemplar
- La emprendedora andaluza que salvó un pueblo asturiano de la despoblación: reformó una casa en ruinas, la alquiló y ahora... son el doble de vecinos
- EN DIRECTO: Sigue la visita de la Familia Real a Valdesoto para la entrega del premio 'Pueblo Ejemplar' de Asturias 2025
- El secreto del mejor cocido de España sigue vivo en Leitariegos: el maestro de este plato tradicional, Antonio Cosmen, regresa a su pueblo natal